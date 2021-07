“Il va y avoir du covid, ce qu’on ne peut pas faire c’est tromper”

20/07/2021 à 13:39 CEST

Manoj Daswani

Le président du Comité olympique espagnol, Alexandre Blanc, a voulu offrir un message absolument réaliste lors d’une rencontre avec des journalistes lors de leur visite à l’IBC, situé dans le Tokyo Big Sight de la capitale japonaise. “Il y aura du covid, car dans le village olympique il y a des milliers de personnes et parce que des milliers d’athlètes concourent aux Jeux. En Espagne il y en a aussi, dans les sphères sociale, familiale et commerciale, et il n’y a aucune raison d’expliquer pourquoi” , suggéra-t-il.

“Il y a eu du covid parmi les vaccinés, parmi les sportifs dans une bulle… Mais j’espère que ça ne nous touche pas et que les mesures pouvant être prises pour isoler les sportifs touchés sont efficaces pour que tout le monde puisse continuer à concourir”, a-t-il répondu. “On ne peut pas avoir peur du mot covid”, a résumé le responsable national des sports.

Le directeur général du COE s’est dit très calme, a souligné que la délégation a fait ses devoirs et est également “très consciente” des mesures qui doivent être prises pour prévenir et éviter les infections. “Nous avons déjà 257 personnes ici, et jusqu’à présent rien ne s’est passé”, a-t-il confirmé. D’ailleurs, il s’est vanté que le nôtre est le pays qui a le plus vacciné en vue des Jeux qui débutent officiellement vendredi, même si les premiers tests auront déjà lieu aujourd’hui.

Avant que, Blanc Il a mis sa poitrine en valeur par rapport aux résultats collectifs du pays. “Il y a un fait très important, et c’est que l’Espagne est le pays européen qui amène le plus d’équipes.”, a-t-il revu. Nous avons de grandes possibilités d’obtenir de grands résultats et ensuite la concurrence nous placera. Mais en tant que président, je ne suis pas en mesure de dire si 17, 19 ou 20 médailles ; ça ne me semblerait pas sérieux non plus », a-t-il complété.

Encore et encore, pour Blanc Ces jours-ci, on lui demande si l’Espagne est en mesure de dépasser le chiffre magique des Jeux de Barcelone (22 métaux). Pour cela, presque toutes les vraies options que la famille olympique apporte à Tokyo devraient être données, où les premières possibilités de podium auront lieu ce samedi. En cyclisme, judo et taekwondo les premières joies pouvaient tomber.