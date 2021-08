Il vaut la peine d’être vieux sur le marché des agents libres de la NBA de cette année

Chaque marché d’agents libres a son propre ordre d’opérations. Parfois, les priorités sont évidentes, comme lorsque tout le monde du basket attend LeBron James. Cette année, cependant, il n’y a pas de barrages routiers. Le meilleur joueur disponible (Kawhi Leonard) n’a toujours pas signé, et pourtant toutes sortes d’affaires de ligue se sont déroulées depuis la cloche d’ouverture de l’agence libre lundi, largement centrées sur les stars les plus vétérans du marché.

De toute évidence, l’année de Chris Paul continue à un rythme soutenu. Après avoir mené les Suns jusqu’à la finale de la NBA, Paul a renoué avec Phoenix pour un contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans qui le mènera jusqu’à son 40e anniversaire. Il s’agit d’un contrat sans précédent. C’était également une offre que les Suns étaient particulièrement bien placés pour faire en raison des petits caractères de la règle des plus de 38 ans de la NBA, une disposition qui empêche pratiquement les équipes de donner autant d’argent sur cette longue période à un joueur de l’âge de Paul, à moins que ils détiennent justement ses droits d’oiseau. Même sans la possibilité d’augmenter son prix avec une offre compétitive, Paul a réussi à exercer suffisamment de pression pour obtenir le troisième contrat à neuf chiffres de sa carrière, qui, s’il est payé en totalité, portera ses gains totaux à près de 420 millions de dollars.

Investir dans Paul, qui était à la fois un stabilisateur et un catalyseur pour les Suns la saison dernière, est incontestablement une bonne affaire. Pourtant, l’ampleur de cet investissement défie toute l’histoire des dépenses de la NBA. Avant lundi, le plus gros contrat jamais accordé à un meneur de jeu de l’âge de Paul ou plus était le pacte de 28 millions de dollars sur trois ans que les Lakers ont conclu avec Steve Nash en 2012. Paul a établi la nouvelle référence de près de 100 millions de dollars plus haut. Il y a de nombreuses raisons de classer l’accord de Paul comme une aberration, et une raison particulière peut-être que nous ne devrions pas le faire : le même jour, Kyle Lowry, 35 ans, a accepté un accord de 90 millions de dollars sur trois ans.

Lowry est en route pour Miami dans le cadre d’une signature et d’un échange, avec un nouveau contrat qui fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de la ligue à son poste, le tout à un moment de sa carrière où un meneur s’attendrait autrement à tomber dans une tranche de revenu inférieure. La variable qui travaille en faveur de Lowry est similaire à celle qui travaille chez Paul : une franchise désespérée et à court d’options. Le front office de Miami a fait des contorsions incroyables autour du plafond salarial et de la taxe de luxe au fil des ans, mais toute la comptabilité créative du monde ne peut pas changer les joueurs disponibles. Il n’y a qu’un nombre limité d’étoiles sur le marché, et moins qui conviendraient à la gamme Heat, et encore moins qui auraient du sens dans la vision du monde particulière de Miami. Lowry était un match parfait, à tel point que le Heat a déjà essayé (et échoué) de le racheter à la date limite des échanges.

L’urgence pour une équipe comme Miami n’est pas nouvelle, mais la façon dont cette urgence est quantifiée semble l’être. Tout accord pluriannuel avec Lowry est marqué par la conscience qu’il sera probablement un joueur différent à la fin, probablement aussi intelligent et audacieux que jamais, mais moins mobile, ou plus souvent blessé, ou diminué de toutes les manières dont les meneurs ont tendance. être dans la trentaine. Il existe d’innombrables versions de Lowry le long de son spectre de déclin qui pourraient encore être utiles au Heat dans trois saisons. Beaucoup d’entre eux seraient encore surpayés par rapport à leur impact, et c’est très bien ; la fin de ces accords est souvent une taxe, seulement maintenant ils sont payés en sommes de plus en plus importantes à la mesure des contrats gonflants de la NBA en général.

Il y a un écho de cette même idée en jeu dans l’Utah, où le Jazz a accepté un contrat de 72,5 millions de dollars sur trois ans pour conserver Mike Conley, un autre petit garde, qui aura 34 ans au début de la saison. De manière générale, les joueurs vétérans sont payés beaucoup d’argent jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas. L’immédiateté de ces mouvements, cependant, donne l’impression de repousser cette limite, poussant la courbe en cloche. L’idée de payer beaucoup d’argent à un joueur de 6 pieds ou 6 pieds 1 pour les dernières années est un phénomène nettement nouveau.

The Heat a amplifié cet engagement – ​​et donc leur risque – en acceptant également une prolongation maximale de quatre ans pour Jimmy Butler qui lui versera finalement 51,6 millions de dollars pour sa saison à 36 ans. Ensuite, ils ont triplé en faisant venir le champion de 36 ans PJ Tucker sur un contrat de deux ans, juste pour le plaisir. Butler n’était même pas un agent libre, bien qu’il ait bénéficié de la même dynamique de marché qui a conduit à un écrasement des contrats à plus long terme dans l’ensemble. Au cours de l’intersaison précipitée de 2020, seuls 12 agents libres ont pu conclure des accords d’une durée de quatre ans ou plus. Le marché des agents libres de 2021 a généré 12 nouveaux contrats de cette durée le premier jour seulement, et cela ne tient même pas compte des extensions accordées à Butler, Trae Young et Shai Gilgeous-Alexander.

Il est impossible d’extirper cette vague de dépenses d’une ligue qui est plus confiante dans ses sources de revenus maintenant qu’elle ne l’était il y a un an. Signer 120 millions de dollars sur quatre ans est une proposition différente dans une ligue qui a prouvé qu’elle peut organiser une saison et, si la variante Delta le permet, même remplir des arènes pour les séries éliminatoires. Pourtant, ce que nous voyons maintenant ne contraste pas seulement avec les creux pandémiques, mais avec des éléments des activités de la NBA comme d’habitude à l’époque qui l’a précédée. Paul devrait être le joueur de 40 ans le mieux payé de l’histoire de la NBA. The Heat achète une fenêtre concurrente sans tenir compte de ce qui se passe après sa fermeture. Franchement, plus d’équipes devraient fonctionner de cette façon. Il y a un temps pour la prudence, mais trop de franchises se cachent derrière elle, laissant passer des opportunités d’améliorer leurs listes pour prétendre, dans la défaite, qu’elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour gagner.

Voilà à quoi ressemble vraiment le fait de faire ce qu’il faut. Vous ne pouvez pas tout faire pour gagner de la sécurité d’une table actuarielle, optimisant la flexibilité du plafond. Vous ne pouvez le faire qu’en franchissant le pas.

