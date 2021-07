il vaut mieux ne pas coucher avec le chat ou laisser le chien vous lécher

22/07/2021 à 19h40 CEST

C’est une question qui a toujours concerné et n’a jamais eu de réponse claire. Les animaux de compagnie infectent-ils ou sont-ils infectés par le coronavirus ?

Et ce n’est pas une question anodine. Non seulement en raison du niveau d’affection qui existe entre les personnes et leurs animaux de compagnie, mais et surtout en raison du nombre de familles qu’il affecte.

Selon les données publiées par la FEDIAF (Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie) dans son résumé annuel 2019, 38 % des ménages en Europe possèdent au moins un animal de compagnie.

Cela signifie environ 85 millions de familles, ce qui se traduirait par 195 millions de personnes qui vivent en étroite collaboration avec un animal.

En Espagne, plus de 40 % des ménages ont un animal de compagnie, ce qui signifie qu’il y a plus de 28 millions d’animaux de compagnie.

Et aux États-Unis les chiffres sont encore plus choquants, puisqu’on estime que 70 % des ménages ont un animal de compagnie. Et ils le précisent chez 76 millions de chiens et 96 millions de chats domestiques.

Congrès ECCMID : Les gens transmettent le Covid-19 à leurs animaux de compagnie

Une nouvelle recherche présentée au Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID) garantit que les personnes atteintes de COVID-19 le transmettent fréquemment à leurs animaux de compagnie.

Plus précisément, les chats qui dorment dans le lit de leur propriétaire semblent être particulièrement exposés au risque d’infection.

Ce n’est pas la première fois que la recherche scientifique montre que les propriétaires d’animaux peuvent transmettre le Covid-19 à leurs animaux de compagnie. Mais ce sur quoi nous n’étions pas très clairs, c’est le risque réel que courent les chats et les chiens vivant dans nos maisons.

Recherche canadienne

Pour répondre à cette question avec des données, à la fois du point de vue de la santé publique et de la santé animale, Dorothee Bienzle, professeure de pathologie vétérinaire à l’Université de Guelph, Ontario, Canada, et son équipe de scientifiques ont commencé leur étude.

La recherche s’est concentrée sur l’étude des chats et des chiens qui vivaient à la maison avec des personnes tombées malades avec Covid-19.

Ils ont analysé plus de 100 chats et chiens de 77 ménages où il y avait un patient atteint de coronavirus, et tous ont été évalués pour voir s’ils avaient été infectés, c’est-à-dire pour détecter s’ils avaient des anticorps contre COVID-19.

De plus, et pour établir la relation de coexistence personne-animal, leurs propriétaires ont été interrogés sur la façon dont ils interagissaient avec leurs animaux de compagnie.

Avec suffisamment de détails pour savoir s’ils ont été caressés, embrassés, autorisés à s’asseoir sur ses genoux ou à dormir sur son lit & mldr; S’ils laissaient leur animal lécher leur visage, combien de temps passaient-ils avec elle chaque jour.

Ils ont également vérifié si les animaux vivant à la maison étaient tombés malades au moment où l’un des membres de la famille avait le COVID-19 et, si oui, quel type de symptômes l’animal présentait.

Vendeurs domestiques versus vendeurs ambulants

Pour mener à bien cette recherche et disposer de données comparatives, les scientifiques ont également analysé plus de 150 chiens et chats non domestiques.

La moitié de ces animaux se trouvaient dans un refuge pour animaux et 75 étaient des chats errants soignés dans une clinique vétérinaire à faible coût pour les anticorps.

Résultats de l’étude

67% des chats et 43% des chiens qui vivaient dans une maison avec leurs propriétaires, ont été testés positifs pour les anticorps, ce qui montre qu’ils avaient été infectés par COVID-19.

Ce chiffre est impressionnant par rapport aux mêmes animaux, mais pas étroitement lié aux humains.

Dans ce cas, seulement 9% des chiens et chats qui vivaient dans un refuge pour animaux avaient des anticorps, et encore moins, seulement 3%, lorsque nous avons analysé les chats errants.

Chiens

Parmi les personnes infectées, 20% des chiens présentaient principalement de la fatigue et un manque d’énergie, ainsi qu’une perte d’appétit. De plus, certains d’entre eux avaient une toux ou une diarrhée, bien que les symptômes aient été légers et disparaissent rapidement dans tous les cas.

Le temps qu’un propriétaire passait avec son chien et le type de contact qu’il avait avec lui n’affectait pas la possibilité que l’animal soit infecté, selon l’étude.

Chats

Les choses ont empiré chez les chats. 27%, plus de 1 sur 4 présentaient des symptômes de coronavirus, avec un nez qui coule et même des difficultés respiratoires. Et tandis que la plupart des cas étaient bénins, trois chats étaient graves.

De plus, et uniquement dans le cas des chats, ceux qui passaient plus de temps avec leurs propriétaires semblaient avoir un risque plus élevé d’infection.

Et les chats qui dormaient dans le lit de leur propriétaire étaient encore plus susceptibles d’être infectés et d’attraper le coronavirus.

Les auteurs de l’étude affirment que la biologie des chats, y compris leurs récepteurs viraux, les « verrous » que le virus ouvre pour pénétrer dans les cellules, les rendent plus sensibles au COVID-19 que les chiens.

Les chats sont également plus susceptibles de dormir près du visage de leur propriétaire que les chiens, ce qui augmente leur exposition à toute infection.

Transmission personne-animal

Après avoir analysé les données, qui sont déjà très significatives, les chercheurs concluent que le taux d’infection plus élevé chez les animaux domestiques que chez les animaux en refuge et sans abri, ainsi que les résultats d’études génétiques précédentes, signifient que la voie de transmission la plus probable est de personne à animal de compagnie. , pas l’inverse.

Le professeur Bienzle explique que :

• “Si quelqu’un a COVID-19, il y a une probabilité étonnamment élevée qu’il le transmette à son animal de compagnie.”

• “Les chats, en particulier ceux qui dorment dans le lit de leur propriétaire, semblent être particulièrement vulnérables.”

• Donc, si vous avez COVID-19, son conseil de « rester loin de votre animal de compagnie et de le garder hors de votre chambre ».

• “Je vous recommanderais également de garder votre animal de compagnie à l’écart des autres personnes et des animaux de compagnie.”

Parce que si les preuves que les animaux de compagnie peuvent transmettre le virus à d’autres animaux de compagnie restent limitées après une si longue période, elles ne peuvent être exclues.

De la même manière que, bien qu’il n’ait pas été démontré que les animaux de compagnie puissent transmettre le virus à l’homme, la possibilité ne peut être exclue

Et les autres animaux ?

Il n’y a pas d’études excessivement fiables sur les animaux et le coronavirus, mais une étude à l’Université du Minnesota, aux États-Unis, assure que le SRAS-CoV-2 peut infecter de nombreuses espèces animales.

La même étude assure que les furets, les hamsters dorés syriens, les chats domestiques, les macaques cynomolgus et les chiens viverrins sont très permissifs et peuvent propager et transmettre le virus aux animaux avec lesquels ils vivent.

Mais la plupart des animaux infectés ne présentent aucun signe clinique et ne développent pas de signes bénins d’inflammation respiratoire, à l’exception des hamsters syriens qui peuvent développer des lésions pulmonaires pathologiques sévères.

Les chiens peuvent également être infectés expérimentalement par le SRAS-CoV-2, mais il n’y a aucune preuve claire qu’ils propagent le virus, tandis que les porcs, les poulets et les canards ne sont pas du tout sensibles aux infections expérimentales par le SRAS-CoV-2.

À notre époque de coronavirus, des infections naturelles au SRAS-CoV-2 ont été signalées chez des chiens, des chats, des tigres de zoo et des lions qui ne présentent que des signes respiratoires légers. Mais il a causé des infections généralisées et mortelles chez les visons d’élevage en Europe et en Amérique.