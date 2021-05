“ Il vaut mieux voyager ”: l’arrivée de l’album élégant de Swing Out Sister

Nous n’avons jamais commencé une histoire avec une citation de Robert Louis Stevenson auparavant, mais c’est le moment. Dans Virginibus Puerisque, and Other Papers, publié en 1881, l’écrivain écossais observe: «Vous ne connaissez pas votre propre béatitude; car voyager, espérons-le, est une meilleure chose que d’arriver, et le vrai succès est de travailler. En 1987, cette notion sera adaptée pour le titre du premier album de Swing Out Sister It’s Better To Travel.

Le son pop sophistiqué et jazzy de la chanteuse et chanteuse Corinne Drewery, du claviériste Andy Connell et du batteur Martin Jackson (qui est parti après ce premier album) était apparu pour la première fois sur le single “Blue Mood” en 1985. Mais à l’automne de l’année suivante, le groupe sort «Breakout», et il porte bien son nom.

La chanson irrésistiblement optimiste, écrite par les trois membres du groupe, est devenue une sensation dans les charts internationaux. Il a non seulement atteint le n ° 4 au Royaume-Uni, mais a également donné à Swing Out Sister le n ° 6 de la pop américaine et le n ° 1 du classement adulte contemporain. Dans la nouvelle année 1987, «Surrender» l’a suivi dans le Top 10 du Royaume-Uni. Bien que le prochain single «Twilight World» soit un succès plus modeste dans le Top 40, la scène et leur son ont été mis en place pour It’s Better To Travel.

Pop classique et moderne

Produit par Paul Staveley O’Duffy, l’album était une exposition pleine de confiance de la combinaison inhabituelle de pop classique et moderne de Swing Out Sister. De plus, le label auquel ils avaient signé, Mercury, était sur une lancée remarquable.

Un autre de leurs nouveaux groupes pop, Curiosity Killed The Cat, a sorti son premier album Keep Your Distance en avril 1987 et l’a vu se hisser au premier rang. It’s Better To Travel l’a suivi une semaine plus tard. Au début de 1988, un autre acte d’ingénue Mercury, Humide humide humide, feraient de même avec leur premier album, Sauté dans Souled Out.

Swing Out Sister et leur premier album sont devenus une partie du son déterminant de la pop britannique de 1987. Un cinquième single, «Fooled By A Smile», a suivi la sortie du LP, de sorte que tous les morceaux sauf quatre de la version vinyle sont devenus des singles. Outre la voix élégante de Drewery et l’admirable songcraft du groupe, leurs prouesses instrumentales ont été résumées par le thème de clôture (From ‘It’s Better To Travel’). L’édition CD a ajouté quatre remixes de pistes de l’album.

Sur le classement britannique du 23 mai 1987, It’s Better To Travel est entré au n ° 1, sa première de deux semaines là-bas, et sept dans le Top 10. L’album a atteint le n ° 40 au cours d’un impressionnant palmarès de 43 semaines dans le États-Unis, où il a été certifié or en avril 1988.

