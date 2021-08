“Il veut juste gagner”

in

Cristiano Ronaldo ne s’inquiétera pas de ruiner son héritage à Manchester United ou de bouleverser ses fans s’il achève de rejoindre son rival Man City.

C’est selon son coéquipier portugais Jose Fonte, a déclaré à talkSPORT que l’attaquant de la Juventus ne se soucie que de gagner.

.

Ronaldo semble prêt à assurer un retour spectaculaire en Premier League

S’exprimant lors du petit-déjeuner talkSPORT de vendredi, Fonte – qui partage un vestiaire avec Ronaldo au niveau international, a discuté de la mentalité de son coéquipier alors qu’il se dirigeait vers la porte de sortie de la Juventus et retournait à Manchester.

Ronaldo aurait fait ses adieux à ses coéquipiers de la Juve vendredi matin alors que son déménagement au stade Etihad se rapproche.

De nombreux fans de United ne sont pas satisfaits, avec des vidéos de supporters brûlant des chemises «Ronaldo 7» sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur les critiques auxquelles le quintuple vainqueur du Ballon d’Or sera confronté de la part des fidèles d’Old Trafford, Fonte a déclaré: “A ce stade de sa carrière et au niveau d’expérience qu’il a, il sera capable de faire face à cela.

.

De nombreux fans de Man United ne pardonneraient pas à Ronaldo s’il allait à City

« Ce sera difficile les premiers jours, probablement les premiers mois, mais nous sommes tous des professionnels de ce sport, et ce ne sera pas la première fois qu’un joueur jouera pour Manchester United et Manchester City.

“Je sais qu’il est l’une des plus grandes légendes de Manchester United mais écoutez, c’est le football, ils devront apprendre et vivre avec.

« Une chose est sûre, il aime la Premier League. »

Ronaldo aurait déjà convenu d’équipes personnelles avec City, après des négociations avec son agent Jorge Mendes, mais des frais de transfert sont toujours en cours de discussion avec une offre officielle attendue.

Ronaldo pourrait être sur le point de s’associer à Pep Guardiola après leur rivalité en Espagne

Ronaldo était à Old Trafford entre 2003 et 2009, remportant trois titres de Premier League et une couronne de Champions League au club, obtenant ainsi un statut légendaire.

Et aux yeux de Fonte, la seule chose dans l’esprit de Ronaldo est de ramasser plus d’argenterie, quelle que soit la chemise qu’il porte.

“C’est un gars qui aime s’impliquer dans tout”, a déclaré le défenseur lillois.

«C’est un gars qui, nous le savons tous, est l’un des meilleurs professionnels du jeu, c’est un gagnant né.

“Il veut gagner chaque match, chaque fois à l’entraînement, à tout ce qu’il joue, il apportera cette mentalité de gagnant.”

.

Fonte et Ronaldo ont remporté l’Euro 2016 ensemble

Joe Cole, qui a affronté Ronaldo à 16 reprises avec Chelsea et l’Angleterre, était d’accord avec Fonte lorsqu’il a parlé à talkSPORT.

Et il affirme que le joueur de 36 ans est une meilleure signature pour City que Harry Kane de Tottenham, le grand portugais étant toujours au plus haut niveau.

“Je pense qu’il n’aura aucune envie d’aller à Manchester City – je pense qu’il est tellement motivé”, a déclaré Cole.

“Ses allégeances à Manchester United sont là, mais je ne pense pas qu’il pensera:” Je vais ruiner ma relation avec les supporters de Manchester United ou le club “.

« Il est tellement motivé – tout tourne autour du prochain match, du prochain match, du prochain match – il veut gagner et Man City est la seule option pour lui pour le moment.

« City voulait signer Harry Kane, mais je pense que Ronaldo est une option encore meilleure pour eux.

“Financièrement, commercialement et surtout, vous devez vous rappeler qu’il a battu Romelu Lukau en Serie A l’année dernière – ce n’est pas un garçon normal de 36 ans!”

