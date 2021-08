Il vient de passer 8 mois à combattre Covid ⋆ 10z viral

Nous avons vu le chiffre aujourd’hui, 616 000 morts du COVID. Nous nous souvenons des beaux jours du début de 2020, lorsque nous avons entendu dire que «jusqu’à» 240 000 personnes pourraient mourir de la maladie, c’était difficile à croire. Bien sûr, ces prédictions ont été faites à un moment où le CDC avait toutes les raisons de croire que le pays pouvait agir comme des adultes et aborder la question de manière responsable.

Le nombre 616 000 est le nombre le plus important, les décès causent le plus de douleur aux familles, mais il n’inclut pas toutes les victimes. Pour chacune de ces personnes décédées, au moins trois à cinq ont passé du temps aux soins intensifs sous respirateur. Encore plus de temps passé à l’hôpital avec une grande quantité d’oxygène supplémentaire. Plus sont restés à la maison avec l’impression que quelqu’un a laissé tomber une salle de musculation sur leur poitrine. Beaucoup se sont retrouvés avec des poumons et des cœurs marqués. Les spécialistes en cardiologie n’ont aucune idée de ce qu’ils doivent dire à ces personnes. Ont-ils une espérance de vie plus courte, cela semblerait être le cas, mais personne ne le sait. Est-ce que ce sera un problème annuel quand ils auront la grippe? Peut-être. Qu’en est-il de ceux qui souffrent de dépression récurrente? Et qu’en est-il des personnes qui ont perdu leur sens du goût et de l’odorat, peut-être pour de bon ? Imaginez la vie face à la perte de ces sens. Mieux que la perte de la vie mais…

Il y a beaucoup plus de victimes que 616 000.

Selon le Washington Post, un ancien législateur anti-masqueur du Tennessee est l’un des partisans les plus véhéments du vaccin, il était et reste l’un des long-courriers :

Un législateur du Tennessee qui est passé de rassemblements non masqués avec d’autres législateurs à un ventilateur quelques jours plus tard est sorti avec un message pour les électeurs après une expérience déchirante de huit mois avec le covid-19 long-courrier :

“C’est une maladie qui veut nous tuer”, a déclaré vendredi le représentant de l’État David Byrd (R) dans un communiqué. Byrd, 63 ans, décrit une épreuve qui comprenait 55 jours sous respirateur au cours de laquelle le covid-19 a ravagé sa mémoire, ses muscles et ses organes – cela l’a conduit à subir une greffe du foie en juin; son état était si grave que sa famille a commencé au moins une fois à planifier ses funérailles. Soulignant que le covid-19 est réel et « très dangereux », Byrd a encouragé les gens à se faire vacciner.

C’est marrant comme tant de républicains parlent de ma liberté, de mon choix et que le vaccin est dangereux, mais ceux qui ont eu le COVID ne sont jamais parmi eux. Pas ha ha drôle, mais étrange.

Byrd ne fait pas partie de ces 616 000. Byrd avait besoin d’un foie qui aurait pu aller à un patient hépatique qui attendait, quelqu’un sans COVID et qui avait, de manière désintéressée, porté un masque. Cinquante-cinq jours aux soins intensifs, un coma et une greffe du foie plus tard, il peut à peine marcher ? Contracter la maladie le dernier Thanksgiving ?

C’est un long chemin.

Et il ne fait pas partie des 616.000. Il y en a beaucoup d’autres et nous n’entendons pas assez parler de leurs histoires.

