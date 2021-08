Il y a 10 ans aujourd’hui, Steve Jobs démissionnait de son poste de PDG d’Apple

Vers 18 h 30 HNE le 24 août 2011, Steve Jobs a quitté son poste de PDG d’Apple. Je me souviens m’être assis dans le salon de mon ami alors que la télévision passait aux dernières nouvelles. Je n’étais qu’au collège à l’époque, mais l’influence de Steve m’avait déjà pesé. C’était un moment difficile. Enfant, je créais de faux discours sur notre iMac familial et présentais mes idées de produits à un public imaginaire. Je me souviens avoir fait des films sur lui à Apple Camp dans mon Apple Store local. Ses portraits ornaient même mon mur. Il était mon héros et je savais que le moment où il a démissionné était le début de la fin.

Depuis janvier 2011, Steve était en congé de maladie parce qu’il avait des problèmes avec sa greffe du foie qu’il avait reçue en 2009. Nous, les fans, savions tous que Tim Cook était à la barre et qu’il était plus que capable en tant que leader. . Au cours des années qui ont précédé ce moment, Tim avait été déployé plus d’une fois sur la scène principale pour devenir l’un des rares visages connus et connus d’Apple.

Mais rien ne peut vous préparer au moment où quelque chose de bouleversant mais complètement inévitable se produit. Nous savions que Steve était dans un état fragile, mais il s’en était toujours sorti. Après tout, c’était le truc de Steve. Il était l’enfant du retour par excellence.

Briser les nouvelles

Lorsque nous avons tous vu ce communiqué de presse redouté, il était clair que quelque chose n’allait pas. Intitulé «Lettre de Steve Jobs», il s’agissait d’une courte note de Steve lui-même adressée à la fois au conseil d’administration d’Apple et à la communauté Apple. Steve a été succinct. Il a déclaré qu’il ne pouvait plus remplir ses « devoirs et attentes en tant que PDG d’Apple ». Après avoir lu cette phrase, ce qui allait suivre était assez évident, mais c’était quand même choquant. Avec quelques frappes de plus, il avait démissionné.

Steve ne voulait cependant pas abandonner toutes ses fonctions chez Apple et a demandé au conseil d’administration de lui permettre de rester président. Il a demandé au conseil de nommer Tim comme PDG et il a remercié son équipe pour son travail et son amitié.

En guise de compliment à la note de Steve, Katie Cotton et Steve Dowling ont publié un communiqué de presse avec plus de détails sur la transition. Art Levinson, l’un des membres du conseil d’administration d’Apple et futur président, a déclaré :

La vision et le leadership extraordinaires de Steve ont sauvé Apple et l’ont guidé vers sa position d’entreprise technologique la plus innovante et la plus précieuse au monde. Art Levinson, président de Genentech et membre du conseil d’administration d’Apple

Les fans d’Apple, les écrivains, les clients, les investisseurs et les employés ont tous ressenti une variété d’émotions. D’abord et avant tout la tristesse. Steve avait relancé une entreprise que nous adorions tous et l’avait transformée en un empire aux proportions épiques. Il était l’homme d’affaires le plus brillant de notre époque avec une capacité incroyable à donner aux gens les moyens de faire de leur mieux. Apple serait-il le même sans lui à la barre ? Cette tristesse s’est transformée en peur lorsque les gens ont demandé si un gourou des opérations comme Tim Cook pourrait ou non conduire Apple dans son prochain chapitre et en faire l’entreprise la plus innovante au monde. Il y avait un grand sentiment d’incertitude au sujet de l’entreprise que nous aimions et du fondateur que nous admirions. Mais le message était clair, si Steve faisait confiance à Tim, nous le devrions aussi.

Réactions de la communauté

Quand je repense aux articles et vidéos de cette journée, j’ai des frissons. Je peux me placer exactement alors. Comme je l’ai déjà dit, nous savions que cela pouvait arriver, mais ce serait toujours absolument magnifique pour nous. Ce jour-là, John Gruber a déclaré sur Daring Fireball : « Ce n’est pas sorti de nulle part, ce n’est même pas inattendu. Nous pouvions tous voir que cela allait arriver, mais c’est un choc. Il a également capturé le sentiment que j’avais et je suis sûr que beaucoup d’entre vous l’ont fait aussi: “J’ai vu ce titre et mon système nerveux a pris une secousse.” Son article mérite d’être revisité et je pense qu’il l’a mieux exprimé lorsqu’il a dit : « La plus grande création de Jobs n’est pas n’importe quel produit Apple. C’est Apple lui-même.

Notre propre Seth Weintraub a réagi à la nouvelle de . peu de temps après l’annonce de Steve. Seth a dit :

C’est bien sûr un jour triste et un jour que nous avons en tête depuis des années maintenant. Après avoir fondé Apple il y a 35 ans dans son garage de la Silicon Valley, puis en avoir été expulsé moins d’une décennie plus tard, Jobs a été ramené en 1997 alors qu’Apple était au bord de l’effondrement. Au cours des 14 années qui ont suivi son retour, Apple est devenue l’entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière. Dire qu’il quitte le poste de PDG serait un euphémisme. Seth Weintraub, éditeur de .

Jason Snell a compilé des citations de divers analystes Apple et membres de la communauté ce jour-là pour Macworld. Mike Isaac a écrit pour Wired appelant Steve “l’équivalent technophile de Walt Disney”. Il a dit:

Dans le cadre de Jobs, Apple a fourni des innovations de la première interface utilisateur largement utilisée pilotée par la souris au lecteur multimédia iPod de poche, qui a créé la révolution de la musique numérique. Il a livré le premier ordinateur tablette populaire, l’iPad, ce qui a entraîné une réinvention totale du secteur des médias dans le processus. En tant que PDG de Pixar Studios, Jobs est devenu l’équivalent technologique de Walt Disney, peaufinant l’art de la narration générée par ordinateur en commençant par Toy Story. Aujourd’hui, Apple continue d’étendre son règne dans l’industrie du sans fil mobile avec son iPhone au succès phénoménal. Mike Isaac, filaire

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours regarder l’annonce de dernière minute sur CNN à partir de ce jour sur YouTube. Des extraits de la couverture d’ABC News sont également disponibles à regarder. Vous pouvez lire plus d’histoires de ce jour dans The Guardian, The Wall Street Journal, The Atlantic, The Verge, The Washington Post et The New York Times.

Devenir PDG

Steve a annoncé qu’il était devenu PDG permanent d’Apple le 5 janvier 2000. Il venait de présenter deux produits qui seraient la base de l’avenir d’Apple : l’interface utilisateur révolutionnaire aqua de Mac OS X et iTools, la première itération d’Apple de ce qui est maintenant iCloud. À la toute fin de la keynote, Steve a laissé tomber sa signature « encore une chose… » Cette fois, ce n’était pas un produit, c’était une grande nouvelle personnelle. Steve exerçait une double fonction en tant que PDG de Pixar et PDG par intérim d’Apple depuis 1997. En deux ans et demi, Steve avait transformé l’entreprise avec une stratégie de produit rationalisée et des appareils comme l’iMac et l’iBook d’origine.

Steve a déclaré qu’il croyait avoir prouvé aux actionnaires des deux sociétés qu’il pouvait « retirer ce double PDG » et a annoncé qu’il abandonnait l’intérim de son titre. Cette diapositive unique, désormais emblématique, a produit l’une des plus grandes ovations debout lors d’un événement Apple. La salle à Macworld est devenue la banane sachant que l’avenir d’Apple était en sécurité et entre de bonnes mains, en permanence. Dans les années à venir, Steve lancera des produits révolutionnaires comme l’iPod, l’iPhone et l’iPad.

Sa dernière présentation

Quelques semaines avant sa démission, le 8 juin, Steve a présenté un concept pour un nouveau campus au conseil municipal de Cupertino. À ce moment-là, il ressemblait et ressemblait à Steve. Il était enthousiasmé par l’avenir, par l’avenir d’Apple. Après tout, le campus qu’il présentait et qui allait devenir Apple Park était à la fois un monument aux réalisations d’Apple et le point de départ du prochain siècle de produits innovants. Apple Park était effectivement le produit final que Steve a présenté en tant que PDG. L’endroit où naîtrait chaque futur produit Apple, même après qu’il nous aurait quitté. Il est difficile de ne pas se demander si Steve avait su qu’il ne restait plus beaucoup de temps. Il est tout à fait approprié qu’Apple Park lui-même ait été son dernier grand hourra.

Malheureusement, Steve n’a jamais pu voir sa grande vision prendre vie. Apple Park ne serait achevé qu’en 2017 et la société n’y organiserait son premier événement qu’en septembre de la même année. Le théâtre du campus n’était pas prévu à l’origine pour être dédié à Steve. En fait, le théâtre lui-même faisait partie de la présentation de Steve au conseil municipal. Il a noté qu’ils devaient auparavant se rendre dans des villes comme San Francisco pour accueillir des événements. Ils avaient l’habitude d’utiliser des lieux comme le Yerba Buena Center for the Arts au centre-ville de San Francisco et le California Theatre à San Jose. Juste un jour avant sa présentation au conseil municipal, il a animé le discours d’ouverture de la WWDC et présenté iCloud à Moscone West. Bien sûr, après son décès, la compagnie a décidé de nommer le nouvel auditorium le «Steve Jobs Theater». Il a cimenté l’héritage de la « Stevenote ».

Un siège vide à la mairie

Le 4 octobre 2011, Apple a organisé son événement iPhone annuel. Il était beaucoup plus petit que par le passé et était hébergé sur le campus existant d’Apple au 4 Infinite Loop, qui abrite le légendaire «hôtel de ville». C’était le premier événement de Tim Cook en tant que PDG. Vous pouvez repérer de nombreux visages familiers dans le public. La plupart des membres habituels de l’équipe étaient là, Scott Forstall, Phil Schiller, Eddy Cue, Peter Oppenheimer, Bob Mansfield, Jeff Williams, Joz, Craig Federighi, Steve Dowling, Stan Ng, Susan Prescott, Alan Dye, etc. Mais quelqu’un était visiblement absent. Steve n’était pas là. Il avait été question que Steve ne serait pas présent, mais pourquoi il ne le serait pas était une grande question. On pourrait supposer qu’il n’a peut-être pas voulu retirer du premier événement de Tim en tant que PDG, mais chaque dirigeant présent semblait moins jubilatoire qu’il ne le ferait normalement.

Les dirigeants d’Apple sont assis au premier rang de l’hôtel de ville avec un siège réservé vide

Cela a été rendu plus évident par un petit détail que les gens ont remarqué lors de la présentation. Il y avait un siège vide au premier rang avec une simple étiquette «Réservé» dans le Myriad Pro d’Apple, alors traditionnel, apparemment par respect pour Steve. Je crois fermement que l’équipe se préparait à ce qui allait se passer.

Le lendemain, Steve est décédé.

Crédit de l’image d’en-tête : Tech Reflect

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :