Il y a 11 ans aujourd’hui, Satoshi disparaissait

Il y a onze ans, le 13 décembre 2010, Satoshi Nakamoto a publié pour la dernière fois sur le forum BitcoinTalk. Il apparaissait dans des e-mails ici et là pendant quelques mois de plus, mais pour la majorité de la communauté Bitcoin, il était parti. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW explore comment la communauté Bitcoin changeait et comment l’héritage de cette période reste avec nous aujourd’hui.

En savoir plus sur la transition vers l’ère post-Satoshi de Pete Rizzo sur Bitcoin Magazine : https://bitcoinmagazine.com/technical/what-happened-when-bitcoin-creator-satoshi-nakamoto-disappeared

