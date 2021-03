Il y a 14 ans, Rockstar a diffusé des publicités télévisées étranges avec juste une horloge comptant à rebours

Image : Rockstar / Kotaku

En 2007, Rockstar Games a taquiné Grand Theft Auto IV avec une série d’annonces de fin de soirée diffusées sur des chaînes comme FX. Toutes les publicités représentaient 30 minutes de visionnage d’une horloge, chaque seconde étant ponctuée par un coup de feu. Le jeune Zack, toujours le meunier, est tombé sous le charme du battage médiatique.

Oui, ramenez votre esprit au bon vieux temps de 2007. Plus précisément, en mars 2007. Comme en mars 2021, de nombreuses personnes à travers le monde attendaient le prochain grand match de la série GTA. Cependant, contrairement à maintenant où nous n’avons aucune nouvelle ou information sur le prochain match, en 2007, nous savions que GTA IV allait arriver. Et Rockstar était heureux de faire le compte à rebours des fans chaque seconde jusqu’à la sortie de la toute première bande-annonce.

Pour être clair, cette annonce qui tourne n’était pas compte à rebours jusqu’à la sortie du jeu. Non, cette horloge comptait simplement et bruyamment chaque seconde jusqu’à la sortie de la première bande-annonce.

Et pourtant, le jeune et stupide Zack a regardé une grande partie de cette annonce de compte à rebours, basculant entre Adult Swim et le décompte. Pourquoi? Parce que j’ai pensé, peut-être, juste peut être, si je le regardais, Rockstar montrerait un teaser pour le jeu tôt et j’aurais un aperçu! Ce n’est jamais arrivé. Ces annonces ont été diffusées pendant quelques nuits, bien que les détails exacts à leur sujet soient difficiles à trouver en ligne. Je suis honnêtement choqué que quelqu’un l’a même enregistré et téléchargé sur YouTube en 2007.

Lorsque le comptage s’est arrêté et que la bande-annonce a finalement été abandonnée, le site Web de Rockstar s’est écrasé et les gens n’ont même pas pu le voir tout de suite. C’était une fin frustrante pour une campagne teaser bizarre, une fois que nous ne reverrons probablement pas.

