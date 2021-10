Il y a 20 ans aujourd’hui, Apple dévoilait le tout premier iPod

Aujourd’hui marque le 20e anniversaire de l’iPod d’Apple, annoncé par Steve Jobs le 23 octobre 2001.

Lors d’un petit événement en 2001, le co-fondateur et PDG d’Apple, Steve Jobs, a déclaré à un public qu’Apple avait « inventé une toute nouvelle catégorie de lecteur de musique numérique qui vous permet de mettre toute votre collection de musique dans votre poche et de l’écouter où que vous alliez ». , affirmant qu' »Avec l’iPod, écouter de la musique ne sera plus jamais le même ».

Le premier iPod d’Apple vous permet de stocker 1 000 chansons de qualité CD sur son disque dur de 5 Go, transférées à l’aide d’un port FireWire intégré. Le transfert de 1 000 chansons a pris « moins de 10 minutes », et Apple a offert 20 minutes de protection contre les chocs pour le disque dur afin que vous puissiez utiliser l’iPod tout en courant, en faisant du vélo ou en faisant de l’exercice.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le premier iPod avait un écran « haute résolution » de 160 x 128 pixels (oui, nous savons) avec un rétroéclairage LED. L’iPod coûtait 399 $ lors de sa sortie le 10 novembre et était livré avec un CD iTunes 2, des écouteurs et l’adaptateur secteur. Le premier iPod a également apporté avec lui la molette cliquable emblématique d’Apple, à l’époque où la société l’a décrit comme « l’appareil numérique le plus facile à utiliser jamais ». Voici un extrait du communiqué de presse original :

La molette de défilement permet de tenir et d’utiliser l’iPod d’une seule main et dispose d’une accélération automatique lors du défilement de longues listes afin que vous puissiez trouver votre musique en quelques secondes. L’iPod propose également des paramètres personnalisables tels que la lecture aléatoire, la répétition, le volume de démarrage, la minuterie de mise en veille et des menus en plusieurs langues, dont l’anglais, le français, l’allemand et le japonais. L’iPod peut afficher des données de chansons dans n’importe laquelle de ces langues, permettant aux utilisateurs de mélanger et d’assortir des chansons du monde entier.

Vous pouvez voir la première publicité iPod ci-dessous :