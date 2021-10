Il y a 20 ans aujourd’hui, l’iPod a changé le monde, voici ce que cela signifie pour nous

L’iPod est un produit amusant. Il a fondamentalement changé Apple et pourtant il a été lentement et sans ménagement assassiné par ses successeurs, l’iPhone et l’iPad. L’iPod a une longue et riche histoire, depuis sa création jusqu’au grand nombre de modèles sur lesquels l’entreprise a travaillé pendant deux décennies. L’iPod original était le tout premier ordinateur de poche grand public fabriqué par Apple après le retour de Steve Jobs dans l’entreprise et il a déclenché une révolution dans pratiquement toutes les grandes industries du monde. Mais iPod signifie aussi quelque chose de spécial pour moi. Le premier produit Apple qui était tout neuf et vraiment le mien était un iPod shuffle qui m’a été offert pour mon 7e anniversaire.

De la mairie à la scène mondiale

Le 23 octobre 2001, Steve Jobs est entré sur la scène de l’hôtel de ville au 4 Infinite Loop à Cupertino et a présenté le tout premier iPod. Il ne fait aucun doute que l’industrie était légèrement confuse face à la décision d’Apple de fabriquer un lecteur MP3. Après tout, la société était surtout connue pour fabriquer de gros ordinateurs colorés et non de petites boîtes blanches élégantes qui tiennent dans votre poche.

Ce que les médias n’ont pas réalisé à l’époque, c’est qu’il s’agissait d’une prochaine étape naturelle pour l’entreprise et Steve savait exactement ce qu’il faisait. Il y a cette fameuse histoire à propos de l’équipe de direction, Jon Rubinstein en particulier, découvrant le petit disque dur de 5 Go fabriqué par Toshiba. C’était une indication claire que l’industrie marchait vraiment sur le gaz quand il s’agissait de miniaturisation. L’iPod était le type d’appareil parfait pour que les consommateurs découvrent un produit Apple qui vous accompagne partout. C’était amical, personnel et différent de tout ce que quelqu’un d’autre avait jamais fait.

Steve Jobs présente l’iPod original

Les premières années de l’iPod ont été assez lentes. L’appareil était cher à 399 $ et ne jouait que de la musique. À cette époque, c’était difficile à justifier à moins d’être un audiophile ou d’aimer la musique et d’avoir de l’argent dans la poche. L’iPod a vraiment décollé une fois rendu compatible avec Windows. Apple a ajouté la possibilité de synchroniser votre iPod avec un ordinateur Windows avec le modèle de deuxième génération et un an plus tard, ils ont introduit iTunes pour Windows, rationalisant l’expérience. En un clin d’œil, l’iPod est devenu une drogue de passerelle pour les utilisateurs de Windows pour devenir accro aux produits Apple.

La société a livré plusieurs familles différentes d’iPod au cours de sa vie. L’iPod blanc d’origine, rebaptisé plus tard iPod Classic, avait 7 générations différentes. Après l’iPod de 4e génération, la société a créé une nouvelle ligne dérivée qui a finalement été de courte durée : l’iPod Photo. iPod Photo a été le premier iPod avec un écran couleur. Parallèlement à l’iPod Photo, Apple a également présenté le premier iPod U2 qui a été affiné au fil des ans au fur et à mesure de l’évolution de l’iPod.

Bono avec U2 iPod + Steve Jobs avec iPod Photo (via Classic Rockers)

Cette même année, 2004, la société a dévoilé le premier iPod coloré : l’iPod mini. L’iPod mini a été le premier iPod à avoir la finition en aluminium anodisé désormais emblématique d’Apple. Il n’a été révisé qu’une seule fois avec de nouvelles couleurs et un meilleur affichage. C’était aussi le premier produit Apple à être en or. En 2005, la société a fait des choses… mini-euh. Avec l’iPod shuffle, Apple a démocratisé la gamme de produits et l’a rendue incroyablement accessible. Pour seulement 100 $, n’importe qui pouvait mettre la main sur un iPod qui fonctionnait avec iTunes. L’iPod shuffle était également le premier appareil portable de la société. Il contenait des tonnes d’accessoires comme des cordons, des étuis de sport, des stations d’accueil et même des types spéciaux d’écouteurs.

iPod shuffle et ses nombreux accessoires propriétaires

En 2005, l’emblématique iPod nano a remplacé l’iPod mini. Il avait un facteur de forme ultra mince révolutionnaire et c’est l’iPod qui a fait du petit stockage à l’état solide un synonyme. Tout au long de sa vie, Apple a expérimenté avec le produit en changeant complètement sa conception presque chaque année. L’iPod nano de 3e génération a gagné un facteur de forme large et trapu, l’iPod nano de 5e génération avait une caméra vidéo et une finition polie unique, l’iPod nano de 6e génération était vraiment un prédécesseur de l’Apple Watch et présentait un petit design carré avec un écran tactile. Lorsque Apple a commencé à travailler sur l’Apple Watch, ils ont ramené l’iPod nano au design grand et mince et ont ajouté un bouton d’accueil. L’iPod shuffle et l’iPod nano ont tous deux été arrêtés en 2017.

iPod nano 4ème génération à partir d’une publicité inédite

Le dernier iPod à avoir survécu est bien sûr l’iPod touch. Il est toujours là, languissant dans l’ombre de l’Apple Store. C’est obsolète, trop petit, et franchement pas un bon rapport qualité/prix. Mais l’iPod touch était la vedette du spectacle. Lorsqu’il a été introduit en 2007, il a contribué à faire de l’iPhone la révolution qu’il était. C’était un iPhone sans téléphone et élargissait la base d’utilisateurs iOS. Au début de sa vie, il a été mis à jour aux côtés de l’iPhone, n’ayant été ignoré que quelques fois avant que le produit ne perde finalement son élan. Vous pouvez toujours acheter un iPod touch d’Apple en plusieurs couleurs pour 199 $, mais qui sait combien de temps cela durera. La société l’a supprimé de la nouvelle page de musique sur Apple.com et vous devez maintenant rechercher activement le produit pour le trouver.

Annonces iPod de 5e génération d’Apple (via The Verge)

L’iPod lui-même était génial, mais on pourrait dire que la raison de son succès était les campagnes marketing désormais légendaires d’Apple. La société a travaillé avec son collaborateur de longue date Chiat/Day sur les publicités emblématiques de la silhouette qui ont fait des écouteurs blancs la déclaration de mode qu’ils étaient. La société a réitéré le style à plusieurs reprises au fil des ans et a invité des artistes spéciaux comme Eminem et Coldplay. Ils ont relancé le style à quelques reprises depuis lors, plus récemment avec la vidéo et le site Web de révélation des AirPods de 3e génération.

Les publicités silhouettes n’étaient pas la seule campagne marketing importante pour l’iPod. Les publicités de la société ont évolué tout au long de la vie de l’iPod. Certaines de mes publicités préférées incluent : la publicité dégoulinante de peinture de l’iPod nano de 4e génération définie sur « Bruises » de Chairlift, la publicité de l’iPod nano de 3e génération définie sur Feists « 1234 » et la publicité à colorier 3D trippante du nano de 2e génération. Comme l’iPod nano lui-même, les publicités étaient un terrain d’essai pour des idées folles et originales.

Une de mes publicités iPod préférées de 2011

Soyons personnel

Avec l’histoire de l’iPod à l’écart, soyons personnel. J’ai demandé à l’équipe . de partager leurs réflexions sur le 20e anniversaire de l’iPod et vous pouvez les lire ci-dessous :

Chance Meunier

Comme beaucoup de gens, l’iPod a été le premier produit Apple que j’ai possédé. Plus précisément, il s’agissait de l’iPod nano de deuxième génération avec une capacité de stockage impressionnante de 2 Go. Lorsque j’ai mis la main sur cet iPod nano de deuxième génération, quelque chose s’est immédiatement déclenché dans mon cerveau et j’ai su que j’achèterais des produits Apple pour les années à venir.

La plupart de mes souvenirs d’iPod sont ceux de l’iPod nano, y compris le déballage du modèle de quatrième génération le matin de Noël, l’admiration sans jamais acheter le modèle de sixième génération de style Apple Watch et l’achat impulsif du modèle de septième génération de Target. (Nous ne savions pas que ce serait le dernier iPod nano jamais vendu.)

Alors que l’iPod était finalement disponible dans une variété de facteurs de forme différents, l’iPod nano sera toujours l’iPod « par excellence » dans mon esprit. De ses couleurs vives et amusantes à ses campagnes marketing emblématiques, l’iPod nano représentait tout ce qu’il y avait à aimer chez Apple au milieu des années 2000. À bien des égards, tomber amoureux de l’iPod nano est la raison pour laquelle j’ai la chance d’avoir le travail que j’occupe aujourd’hui.

Apple devrait-il revitaliser la gamme iPod en 2021 ? Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de raisons pratiques à cela, je dois admettre qu’un soi-disant « iPod Max » inspiré du design de l’iPod Classic mais avec une touche moderne serait un achat instantané pour moi.

Ben la joie d’amour

J’ai toujours aimé écouter de la musique en déplacement, depuis le premier Walkman Sony. Cela a finalement été remplacé par un Discman, puis le tout premier lecteur mp3, le MPMan F10. Les trois générations de techniciens avaient une chose en commun : elles ne m’ont donné accès qu’à un seul album à la fois.

J’étais à New York le jour où l’iPod a été mis en vente, et je me souviens avoir parcouru la moitié de Manhattan avant de finalement trouver un endroit qui les avait en stock. Avoir autant de ma musique sur moi à tout moment était une joie absolue, et j’ai littéralement porté cette chose partout où j’allais.

Mon dernier modèle était le Classic de 6e génération de 160 Go, qui stockait toute ma musique. C’était, pour moi, le nec plus ultra à l’époque : pouvoir jouer n’importe quelle musique à tout moment et n’importe où.

Finalement, mon iPhone a pris en charge les tâches musicales, et maintenant, bien sûr, nous avons le luxe de pouvoir jouer à peu près n’importe quelle musique à la demande – mais je regarderai toujours mes iPods avec une énorme affection.

Parker Ortolani

L’iPod représentait le monde pour moi à l’époque. Quand j’étais petit, je voulais désespérément un iPod. Je me souviens de mon père, qui à l’époque était assez féru de technologie, ayant un magnifique iPod mini argenté. J’avais besoin d’en avoir un à moi. Effectivement, le jour de mon 7e anniversaire, ma grand-mère m’a surpris avec un iPod shuffle. C’était le premier produit Apple que j’ai reçu tout neuf hors de la boîte. J’avais l’habitude de le porter partout avec la lanière, de l’ancrer dans ma chambre et même de l’utiliser comme clé USB pour l’école.

J’ai eu des tonnes d’iPod tout au long de mon enfance. Le deuxième iPod que j’ai eu était l’iPod vidéo noir de 5,5 génération en 2006. J’avais demandé à mes parents un iPod nano rouge (PRODUCT) mais ils m’ont surpris avec le meilleur iPod que l’on puisse obtenir à l’époque. J’ai chargé cette chose avec tant d’émissions de télévision et de films et c’était le premier iPod qui s’est lentement glissé sur ma Nintendo DS. Un an plus tard, Apple a présenté l’iPod touch original, que j’ai eu pour Noël cette année-là. Cela a tout changé. J’ai salivé sur l’iPhone d’origine de mon père et j’avais espéré que l’entreprise fabriquerait un iPhone sans le téléphone. L’iPod touch original est l’un de mes produits Apple préférés et c’était le premier appareil iOS que je possédais.

Laissé à languir, mais pas oublié

Certains des meilleurs produits d’Apple étaient les iPod et il est triste de voir à quel point la gamme de produits a langui. Apple savait que les téléphones allaient cannibaliser l’iPod, alors il a fabriqué son propre téléphone. Effectivement, ils avaient raison et l’iPhone a mangé le déjeuner de l’iPod. Il est resté sous la forme de l’iPod touch mais il ne montre aucun signe de vie.

Apple Music a également changé les choses. Il contient presque toutes les chansons jamais écrites. On est loin des 1000 chansons en poche. Maintenant, il y en a des dizaines de millions sur votre poignet. Apple Watch, AirPods et HomePod ont sans doute pris la place de l’iPod. Apple s’amuse clairement avec les trois gammes de produits. Les nouveaux HomePod minis sont disponibles dans des couleurs ravissantes qui se sentent très iPod-y. Les AirPod sont partout et sans doute plus emblématiques que les anciens écouteurs blancs. Et Apple Watch est partout sur les poignets, servant un objectif similaire à celui de l’iPod. C’est un complément à votre téléphone.

