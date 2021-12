Il y a 25 ans, Apple rachetait NeXT et faisait revenir Steve Jobs

Cette semaine marque le 25e anniversaire d’Apple annonçant qu’il avait accepté d’acquérir NeXT pour 400 millions de dollars. Cette décision étonnante a ramené Steve Jobs chez Apple plus d’une décennie après avoir quitté l’entreprise à la suite d’une lutte de pouvoir interne.



» L’acquisition de NeXT marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire d’Apple et représente une étape importante dans notre transformation en tant qu’entreprise « , a déclaré l’ancien PDG d’Apple Gil Amelio, lors de l’annonce de l’accord le 20 décembre 1996. » Aujourd’hui, Apple a accueilli de nouveau son le visionnaire le plus talentueux Steve Jobs, quelqu’un qui peut inspirer une nouvelle génération de clients et de développeurs de logiciels et montrer qu’Apple reste le foyer de l’industrie pour l’innovation et l’enthousiasme. »

L’une des principales raisons pour lesquelles Apple a acquis NeXT était d’accéder à son système d’exploitation NeXTSTEP basé sur Unix, qui a servi de base à Mac OS X.

« Avec cette fusion, le logiciel avancé de NeXT sera associé aux plates-formes matérielles et aux canaux de commercialisation à très grand volume d’Apple pour créer une autre percée, dépassant les plates-formes existantes et alimentant Apple et les copieurs de l’industrie pour les dix prochaines années et au-delà. » dit Jobs. « J’ai toujours des sentiments très profonds pour Apple, et cela me procure une grande joie de jouer un rôle dans l’architecture de l’avenir d’Apple. »

Jobs est d’abord revenu chez Apple en tant que conseiller, faisant sa première apparition à Macworld San Francisco en janvier 1997 pour annoncer les détails de la façon dont Apple prévoyait d’incorporer la technologie NeXT dans les futures versions de Mac OS. Jobs a remplacé Amelio en tant que PDG par intérim de l’entreprise neuf mois plus tard, et il a fini par abandonner le titre par intérim et le PDG restant jusqu’à ce qu’il démissionne en août 2011 en raison de problèmes de santé.

Sous la direction de Jobs, Apple est passé d’une quasi-faillite à l’entreprise la plus valorisée au monde, introduisant au passage des produits emblématiques tels que l’iPod, l’iPhone et l’iPad. Sans l’acquisition de NeXT, le destin d’Apple aurait pu être bien différent.

Steve Hayman, un employé de longue date d’Apple et de NeXT, a évoqué le 25e anniversaire de la fusion des deux sociétés dans un article de blog plus tôt cette semaine.