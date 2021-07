“Il y a 41 ans”, Udit Narayan partage une photo de son premier enregistrement de chanson

Né le 1er décembre 1955, Udit Narayan a commencé sa carrière en 1980 (Photo : Udit Narayan/ Instagram)

Chanteur de lecture populaire de tous les temps, Udit Narayan a terminé 41 ans dans l’industrie lundi. Pour marquer l’occasion, le chanteur a partagé un article nostalgique sur son parcours dans l’industrie cinématographique indienne. Udit Narayan, la plus grande sensation de chant, s’est rendu sur Instagram pour célébrer la journée spéciale avec les fans. Il a également remercié les auditeurs qui ont soutenu sa musique et l’ont aidé à réaliser son rêve de devenir un chanteur de playback pendant tout ce temps. Dans le message, Narayan a écrit (en partageant une photo de lui) : « Il y a 41 ans, ma toute première aventure de lecture dans l’industrie indienne du film et de la musique pour le film ‘Unees Bees’. La chanson a été composée par Rajesh Roshan ji. J’ai eu la chance d’avoir cette opportunité de chanter ma première chanson avec mon idole Shri Mohammad Rafi Saab, a-t-il écrit. Merci à tous ceux qui m’ont donné l’opportunité de travailler avec eux. Le jeune garçon de Mithilanchal a réalisé son ambition de devenir un chanteur de playback dans l’industrie. Merci aux fans et aux sympathisants d’avoir reconnu le 5 juillet comme le jour d’Udit Narayan, a conclu le chanteur en terminant la légende.

Né le 1er décembre 1955, Udit Narayan a commencé sa carrière en 1980. Le chanteur a remporté de nombreux prix pour son chant tels que Padma Bhusan, Padma Shri entre autres. Le chanteur est devenu célèbre après huit ans lorsqu’il a chanté pour la romance musicale d’Aamir Khan, Qayamat Se Qayamat Tak. Après cela, il a continué à donner des numéros à succès les uns après les autres avec des chansons telles que “Papa Kehte Hain”, “Akele Hain”, “Ae Mere Humsafar”, composées par Anand-Milind. Certaines des chansons les plus préférées et préférées de tous les temps qu’il a chantées sont : « Dhak Dhak », « TU Cheez Badi Han Mast », « Ho Gaya Hai Tujhko To Pyar Sajna », « Aaye Ho Meri Zindagi Mein », entre autres succès.

Les chansons d’Udit Narayan ont également été présentées non seulement dans des films de Bollywood, mais aussi en népalais, en télougou et en kannada. Le chanteur a remporté trois National Film Awards et cinq Filmfare Awards. Pas moins de 21 de ses morceaux à succès ont été présentés dans les « 40 meilleures bandes sonores de Bollywood de tous les temps » de la BBC. Il est le seul chanteur de l’histoire à avoir remporté des Filmfare Awards pendant plus de trois décennies consécutives (années 1980, 1990 et 2000).

Narayan a également joué dans de nombreux spectacles en Inde ainsi qu’à l’étranger et a remporté de nombreux prix pour les mêmes. Certains d’entre eux incluent le Screen Videocon Award, le MTV Best Video Award et le Pride of India Gold Award, entre autres. Narayan, avec Madhushree, a également chanté pour le film indépendant anglais When Harry Tryes to Marry en 2010.

