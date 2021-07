Il y a 481 ans, Anne de Clèves divorçait d’Henri VIII et vivait

Le divorce est difficile, mais la plupart des femmes n’ont pas à faire face aux deux précédents divorces de leur mari qui se sont soldés par la mort de ses précédentes épouses. Quand Anne de Clèves épousa Henri VIII le 9 janvier 1540, elle n’avait probablement aucune idée de ce que cela signifierait pour le reste de sa vie. Après environ six mois, le mariage était terminé, contrairement à Katherine d’Aragon ou Anne Boleyn avant elle, AOC est repartie avec sa tête et plus riche qu’avant. Que s’est-il passé?

Plantons le décor.

Katherine d’Aragon, décédée d’un cancer, a laissé derrière elle Mary Tudor, qui est maintenant une adulte de vingt-quatre ans et tient le fort catholique. Anne Boleyn, décapitée, a laissé derrière elle Elizabeth Tudor, qui a maintenant sept ans et essaie vraiment de survivre au gâchis. Jane Seymour, décédée des complications d’une grossesse, a laissé derrière elle le fils qu’Henry voulait tellement qu’il a traumatisé des générations : Edward, qui n’a que trois ans.

Henry est super triste à propos de Jane, parce qu’une femme a finalement fait son putain de devoir et lui a donné un fils, n’est-ce pas ? Maintenant, il est temps pour lui de se remarier et d’essayer d’avoir un autre fils car, comme Henry le sait très bien, parfois le premier garçon meurt, et vous avez besoin de quelqu’un pour prendre le relais.

N’étant plus membre de l’Église romaine, Henri a besoin d’alliés protestants et en trouve un en Guillaume, duc de Jülich-Clèves-Berg. William a des sœurs à donner, Anne et Amalia.

Henry fait appel à Hans Holbein pour peindre des portraits des sœurs et s’assure de ne flatter aucune d’entre elles. Henry a toujours épousé des 10 ans, et il n’essaie pas de briser cette tendance. Henry choisit Anne, et maintenant notre fille quitte Clèves et se dirige vers la joyeuse vieille Angleterre, où elle est sur le point de regretter vraiment d’être la jolie sœur.

Parlons d’Anne. Nous ne savons vraiment pas grand-chose de sa vie avant qu’elle ne devienne l’épouse d’Henry, à part que lorsqu’elle était plus jeune, elle était fiancée à François Ier, duc de Lorraine à l’âge de neuf ans. Contrairement à Katherine, Anne ou même Jane, elle n’était pas aussi bien informée sur les manières courtoises de flirter et de se comporter. Elle ne parlait pas beaucoup anglais et n’avait pas vraiment été élevée pour ce poste, n’ayant reçu aucune éducation sérieuse. À bien des égards, Anne était vouée à l’échec, mais le vrai problème est venu quand Henry a décidé de faire un poisson-chat séduisant.

En dépit d’être un meurtrier d’épouse, Henry VIII était une sorte de romantique. Il aimait rejouer des pièces d’amour courtoises et se déguiser. C’était quelque chose qu’il avait fait avec ses deux premières femmes. Contrairement à beaucoup de membres de la famille royale, Henry avait également, jusqu’à présent, choisi toutes les femmes qu’il avait épousées. Chacun était un match d’amour, donc Anne, une princesse étrangère qu’il n’avait jamais rencontrée auparavant, était une anomalie.

Le jour du Nouvel An 1540, Henry et certains de ses courtisans se rendirent, déguisés, dans la pièce où habitait Anne, la surprenant lorsqu’elle arriva enfin en Angleterre. Anne ne savait pas ce qui se passait, et Henri, en costume, l’embrassa et lui livra un gage d’affection du roi. Anne a été déconcertée par tout cela, et c’était à peu près le glas de la relation d’Henry et Anne. Il a révélé qui il était, mais a dit aux autres qu’il était déçu par Anne.

Pourtant, le mariage s’est poursuivi, malgré qu’Henry ait essayé de s’en sortir. Après leur première nuit en tant qu’homme et femme, Henry a continué à se plaindre d’être mécontent d’Anne et incapable d’accomplir ses devoirs virils – honnêtement, probablement pour le mieux, Anne.

Henry était, à tous égards, agréable avec Anne en personne, mais parlait beaucoup de conneries à tout le monde. Anne ne semblait pas vraiment comprendre ce qui se passait, mais essayait beaucoup de s’adapter aux manières anglaises.

“Elle était appareillée à la mode anglaise, avec une capuche française, qui mettait tellement en valeur sa beauté et son bon visage, que chaque créature se réjouissait de la voir”, a déclaré le chroniqueur contemporain Edward Hall. Donc, elle avait l’air mignonne et avait son éclat. Mais Henry et son œil émerveillé s’étaient tournés vers Catherine Howard, dix-sept ans.

Thomas Cromwell, qui avait organisé le mariage, a été arrêté pour trahison et incarcéré à la Tour de Londres. Le 24 juin, Anne a reçu l’ordre d’être renvoyée du tribunal et de se rendre au palais de Richmond. C’est à ce moment-là qu’elle a appris qu’Henry avait remis en question leur mariage à cause de ces fiançailles avec le duc de Lorraine, qui étaient des conneries, mais Henry voulait mettre fin au mariage et il ne pouvait pas simplement couper la tête d’Anne.

Anne, décidant de ne pas suivre la voie de son homonyme précédent, a accepté l’annulation et en a tiré un bon accord financier: elle a reçu le palais de Richmond et le manoir de Bletchingly à vie, ainsi qu’un bon revenu annuel. Elle reçut le titre de « soeur » du roi, faisant d’elle la plus haute dame du pays, à l’exception de la femme et des enfants du roi. Cependant, en raison de l’annulation étant faite sous l’issue de son engagement pré-contracté avec le duc de Lorraine, tant qu’il était vivant, Anne ne pouvait pas se remarier.

Anne de Clèves a survécu à Henry; la dernière épouse d’Henry, Catherine Parr (qu’Anne n’aimait pas) ; et était même présente pour le couronnement de la reine Mary I. À la mort d’Anne, elle a reçu des funérailles royales à l’abbaye de Westminster par son ancienne belle-fille et a laissé derrière elle le meilleur résultat de l’une des épouses d’Henri VIII.

La personne qui ne s’en est pas sortie était Cromwell. Cromwell, qui avait déjà de nombreux ennemis, est devenu le bouc émissaire du mariage raté et a été arrêté et exécuté pour trahison. Henry a épousé sa cinquième femme, Catherine Howard, le même jour. Romance.

(image : Hans Holbein le Jeune w/édités par la princesse Weekes I)

