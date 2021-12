Il y a 5 ans ce jour-là : le coup du chapeau de Ronaldo remporte la Coupe du monde des clubs

Il y a cinq ans jour pour jour, le 18 décembre 2016, le Real Madrid remportait son cinquième titre de Coupe du monde des clubs en battant Kashima Antlers 4 à 2 en prolongation au stade international de Yokohama au Japon.

Ensuite, l’entraîneur Zinedine Zidane a déployé son 4-3-3 classique, avec Lucas Vazquez commençant sur l’aile droite au-dessus du blessé Gareth Bale.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Ramos (Nacho, 108′), Varane, Marcelo, Modric (Kovacic, 106′), Casemiro, Kroos, Lucas Vázquez (Isco, 81′), Benzema et Cristiano Ronaldo (Morata, 112′).

Après que Karim Benzema a ouvert le score pour le Real Madrid à la neuvième minute, Kashima a marqué deux buts et mené 2 à 1 au début de la seconde mi-temps.

Puis le spectacle de Cristiano Ronaldo a commencé. L’icône portugaise a converti un penalty à la 60e minute, puis en prolongation, Ronaldo a ajouté deux autres à son décompte – aux 97e et 104e minutes – pour porter le score à 4-2.

D’après les archives, la réaction immédiate de Lucas Navarrete pour Managing Madrid ce soir-là :

Le Real Madrid n’a pas pris le match très au sérieux. Dès que Benzema a marqué le premier but au début du match, Los Blancos se sont détendus et ont laissé Kashima avoir le ballon et quelques chances de marquer. Madrid est la meilleure équipe – même s’ils n’ont pas joué comme ça – et les joueurs le savaient, mais ce n’était pas un match amical et les hommes de Zidane auraient dû garder leur sang-froid et leur énergie.

Vazquez a fourni une bonne performance. L’ailier est le remplaçant incontesté de Bale depuis que la star galloise s’est blessée, mais ses performances globales n’étaient pas assez bonnes pour prendre des minutes à des joueurs comme Isco, James ou même Asensio. Aujourd’hui, il a beaucoup mieux joué offensivement, créant des occasions pour ses coéquipiers.

Benzema était le MVP du Real Madrid. J’ai perdu le compte du nombre de passes décisives potentielles de Karim Benzema aujourd’hui. Il a marqué le premier but et a dépassé Vazquez dans ce qui a finalement été le jeu qui a permis à Madrid de marquer l’égalisation. Bien sûr, il a également aidé Ronaldo sur le troisième but du Real. Il y aura des haineux.

La substitution de Zidane a coûté à Los Blancos tard dans le règlement. L’entraîneur français a sorti Vazquez et est entré dans Isco et Madrid a perdu toute son énergie d’un coup. Ils ont eu la chance de ne pas encaisser un but tardif qui aurait mis fin à la finale. Zidane a décidé d’opter pour une ligne défensive à trois en insérant Casemiro entre Ramos et Varane et cela n’a pas fonctionné pour son équipe.

Tout ce dont Madrid avait besoin, c’était de 10 bonnes minutes de football. Ronaldo a mis le clou dans le cercueil de Kashima dès que le Real a décidé d’arrêter de s’amuser. La star portugaise n’a pas été brillante dans ce match et pourtant il a réussi un triplé. Champions du monde.