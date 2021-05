Il y a 60 ans, Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l’espace ⋆ .

Une confluence d’événements a attiré une attention renouvelée sur la «course à la Lune» des années 1960 entre les États-Unis et l’Union soviétique. Mercredi dernier, Michael Collins, pilote du module de commande de la mission Apollo 11 qui a fait atterrir pour la première fois des hommes sur la Lune, est décédé à l’âge de 90 ans.

Collins et ses collègues astronautes Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont couru la dernière étape d’un relais qui a commencé huit ans plus tôt, lorsque Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l’espace le 5 mai 1961. Depuis six décennies se sont écoulées depuis l’entrée des États-Unis dans l’espace. L’âge, il vaut la peine de revenir en arrière pour se souvenir des réalisations pionnières des équipages – à la fois dans l’espace et sur terre – qui ont conduit à ce triomphe historique.

La solitude de l’espace

Diplômé de West Point, Collins a rejoint l’armée de l’air en 1952, et ses années en tant que chasseur et pilote d’essai l’ont rendu éligible pour postuler au corps des astronautes. La NASA a sélectionné Collins parmi son troisième groupe d’astronautes en 1963; sa première mission dans l’espace, la mission Gemini 10 de juillet 1966, a démontré avec succès le rendez-vous orbital et l’amarrage – un élément essentiel de tout voyage sur la lune.

La mission Apollo 11 a mis à l’épreuve toutes les leçons que Collins et la NASA avaient apprises en Gémeaux. Cela a également vu Collins occuper un rôle unique, alors qu’il tournait autour de la lune dans le module de commande Columbia tandis qu’Armstrong et Aldrin descendaient à la surface dans le module lunaire Eagle. Ce rôle a fait de Collins l’un des rares Occidentaux en vie à l’époque à ne pas pouvoir regarder l’atterrissage lunaire comme il se passait, car il n’avait pas accès à une télévision à bord de Columbia.

Chaque fois que Collins tournait autour de l’arrière de la lune – hors de portée de tout signal radio de la Terre – il était, comme il l’écrivait, «vraiment seul et absolument seul de toute vie connue». Alors qu’il disait lors du 40e anniversaire de la mission Apollo 11 qu’il avait éprouvé une «exultation» pendant sa journée de solitude dans l’espace, Collins a également passé ce temps à réfléchir à sa pire crainte: qu’une panne mécanique à bord d’Eagle empêcherait Aldrin et Armstrong de le rejoindre, le forçant à retourner seul sur Terre.

Comme Collins l’écrivait à l’époque:

Ma terreur secrète depuis six mois a été de les laisser sur la Lune et de retourner seuls sur Terre; maintenant, je suis à quelques minutes de découvrir la vérité sur la question… S’ils ne parviennent pas à sortir de la surface ou à s’y écraser, je ne me suiciderai pas; Je rentre à la maison, tout de suite, mais je serai un homme marqué pour la vie et je le sais.

Heureusement, un tel sort n’a rencontré ni Collins ni ses collègues. Collins a pris sa retraite du corps des astronautes après Apollo 11, pour finalement diriger le National Air and Space Museum pendant sept années critiques (1971-1978) qui ont vu la construction et l’ouverture du musée le plus visité de Washington. Comme son camarade d’Apollo Aldrin a fait l’éloge de lui la semaine dernière, la fonction publique de Collins a incarné «le meilleur de l’Amérique, quelqu’un qui se fait instinctivement pour les autres, un engagement à vie».

L’aube de la course spatiale

Le rôle de Collins dans la mission historique Apollo 11 de 1969 est venu en grande partie en raison des exploits et des décisions d’individus huit ans plus tôt. Il y a soixante ans cette semaine, l’astronaute de Mercury 7 Shepard est devenu le premier Américain dans l’espace, avec un vol suborbital sur une fusée Mercury Redstone – ce qui équivalait à un missile balistique légèrement modifié.

Plutôt que de livrer une ogive nucléaire à l’Union soviétique, le Redstone transportait une charge utile humaine qui commencerait le voyage de découverte de l’Amérique dans l’espace. Les observateurs à l’esprit politique n’ont pas été surpris que Shepard, diplômé de l’Académie navale d’Annapolis, soit choisi comme le premier Américain à entrer dans l’espace – le mieux pour la NASA de plaire au président John Kennedy, un homme de la Marine lui-même.

Les Américains ont cependant reçu une surprise lorsque, trois semaines avant la mission de Shepard, les Soviétiques ont battu les États-Unis dans l’espace, plaçant Youri Gagarine en orbite. Les astronautes du Projet Mercury ont fulminé, car la mise en garde de la NASA – l’agence a insisté pour ajouter un autre vol d’essai avec un chimpanzé avant de mettre un humain à bord d’un Redstone – a empêché le programme spatial américain de lancer le premier homme dans l’espace.

Cependant, la NASA s’est rapidement remise du revers, alors que Kennedy a utilisé une adresse au Congrès trois semaines après le vol de Shepard pour fixer un objectif audacieux pour le programme spatial: «Je crois que cette nation devrait s’engager à atteindre cet objectif, avant la fin de cette décennie. , d’atterrir un homme sur la lune et de le ramener sain et sauf sur terre.

Collins a aidé à atteindre cet objectif, dans le délai imparti, en juillet 1969. Shepard a également joué un rôle important dans le programme Apollo. Après qu’un vertige persistant l’ait empêché de voler en 1963, une chirurgie expérimentale au début de 1969 a résolu le problème. Shepard est revenu au statut de vol à temps pour participer à la mission Apollo 14, il y a 50 ans en février dernier.

La plus grande revendication de gloire de Shepard depuis son temps sur la lune est venue sous la forme d’un outil commun aux duffers du week-end. Après avoir introduit en contrebande la tête d’un club de golf dans l’espace dans une chaussette, il l’a attachée à l’un de ses outils de collecte de pierres et a pris quelques balançoires à la télévision en direct (alors qu’il affirmait que les balles avaient parcouru «des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres» en la mince gravité lunaire, analyse menée dans le cadre du 50e anniversaire de cette année suggère que les boules n’ont parcouru que quelques dizaines de mètres).

Personnel dédié de la NASA

Alors que la nation continue de rebondir après les verrouillages COVID, il semble approprié que le Musée de l’air et de l’espace devienne le premier musée Smithsonian à rouvrir ce mercredi. Le musée que Collins a aidé à concrétiser accueillera la célébration du 60e anniversaire du vol de Shepard, le public pouvant voir son vaisseau spatial Freedom 7 pour la première fois dans le vaste Steven F.Udvar-Hazy Center du musée à l’extérieur de DC à Chantilly, en Virginie.

Alors que des astronautes comme Shepard et Collins ont accompli des exploits incroyables sous la pression dans l’espace, le succès de la NASA pendant la course à l’espace est également venu du travail acharné et du dévouement de centaines de milliers d’individus au sol. Des scientifiques et des ingénieurs de toutes formes et tailles – hommes et femmes, noirs et blancs – ont travaillé pour atteindre un objectif commun.

La course spatiale ne s’est pas déroulée sans revers, notamment le tragique incendie d’Apollo 1 qui a tué trois astronautes lors d’un test de la rampe de lancement en janvier 1967. Mais au final, l’exploration de l’espace a élargi les connaissances humaines tout en servant de source importante de fierté. pendant la guerre froide – un héritage impressionnant de la réussite historique des Américains.