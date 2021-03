Il y a absolument une vaste conspiration contre le chien de la Maison Blanche, le major Biden ⋆ .

Le major Biden est saboté par l’État profond. Ce sauvetage de berger allemand veut juste vivre sa meilleure vie avec sa mère, son père et son grand frère Champ. Major a aussi beaucoup de «chiot» en lui, alors il veut jouer avec sa mère et son père et causer un peu de chaos. Mais c’est un bon chien et c’est un chien de garde. Il protège sa famille. Je ne permettrai tout simplement pas que ce bon chiot soit calomnié par une vaste conspiration de droite. Ainsi, les «sources» affirment que Major «a mordu» une autre personne à la Maison Blanche. Ensuite, l’histoire a rapidement changé en «étouffé». QUEL EST-CE, VOUS MENTEZ?!?

Major, l’un des deux bergers allemands du président Biden, a été impliqué dans un autre incident mordant à la Maison Blanche cette semaine, son deuxième en moins d’un mois, a annoncé mardi la Maison Blanche. L’incident a impliqué un employé du National Park Service sur la pelouse sud lundi après-midi, selon CNN, qui a d’abord rapporté l’histoire. « Major s’adapte toujours à son nouvel environnement et il a mordu quelqu’un lors d’une promenade », a déclaré Michael LaRosa, attaché de presse de la première dame Jill Biden, dans un communiqué. «Par prudence, l’individu a été vu par [the White House Medical Unit] puis est retourné au travail sans blessure. » Ce n’est pas la première fois que Major reçoit une presse négative depuis l’élection de Biden, malgré le retour tant annoncé de chiens à la Maison Blanche après une sécheresse de la compagnie canine présidentielle pendant l’administration Trump. En novembre, Biden a glissé en jouant avec Major et s’est blessé au pied, nécessitant l’utilisation temporaire d’une botte de marche. Plus tôt ce mois-ci, Major, âgé d’environ 3 ans, aurait mordu la main d’un agent des services secrets à la Maison Blanche. La morsure n’a pas cassé la peau de l’agent et il n’y a pas eu de saignement, selon un responsable de la Maison Blanche, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire un sujet sensible.

Tout d’abord, il y a une différence entre mordre et mordre. Major est un grand berger allemand avec une mâchoire puissante. S’il voulait mordre quelqu’un et lui casser la peau, il le ferait. Très facilement. Le fait qu’il ait mordu deux personnes – si ces rapports sont réels et que j’ai toujours l’impression qu’il est piégé – signifie qu’il n’est pas sûr de certaines personnes, ou que d’autres personnes ne le saluent pas comme elles devraient saluer un chien inconnu. Je doute sérieusement que Major soit, comme, à la recherche de gens à pincer. Il est beaucoup plus probable que les gens se penchent pour le caresser et qu’il réagisse… comme la plupart des chiens lorsque quelqu’un qui ne leur est pas familier essaie de les toucher. On dirait aussi que Major est majoritairement surexcité et qu’il y a trop de nouvelles personnes et de nouvelles odeurs dans sa vie. Pauvre major. Il fait de son mieux. Arrêtez de calomnier ce bon chien.

