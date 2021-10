Il y a beaucoup à aimer à propos de l’action Williams-Sonoma

Au cours d’une année où de nombreux investisseurs particuliers se sont tournés vers les actions mèmes et les SPAC, un détaillant spécialisé en articles ménagers Williams-Sonoma (NYSE :WSM) a évité le risque et les valorisations irrationnelles observées ailleurs sur le marché. Et l’action WSM s’est extrêmement bien comportée en 2021.

Les actions ont augmenté de 74,13 % en 2021 à la clôture le 30 septembre 2021, avec un cours de l’action de 177,33 $. Récemment, il s’échangeait autour de 171 $ par action.

WSM est un stock qui correspond parfaitement à ma description de stock idéale.

En quelques mots, mon titre idéal serait une entreprise dont les actions auraient une valorisation attractive, des fondamentaux très solides, avec une croissance raisonnable et durable. Un dividende serait un bonus – plus que bienvenu.

Alors que de nombreux investisseurs craignent que le cours de l’action WSM ne soit entré en territoire surévalué, je suis fermement convaincu que les actions sont toujours attrayantes et pourraient continuer à offrir des performances exceptionnelles.

Actualités boursières WSM

Williams-Sonoma a un dividende et un rendement à terme de 2,84 $ et 1,48 % respectivement. C’est une entreprise qui a affiché une croissance constante de ses dividendes au cours des 10 dernières années. Selon Morningstar, le dividende en actions de WSM a augmenté chaque année, allant de 73 cents par action en 2012 à 2,02 $ en 2021.

Cela rend l’action adaptée aux investisseurs axés sur la croissance des dividendes. Lorsqu’une entreprise telle que Williams-Sonoma affiche une telle politique de dividende, les investisseurs s’y fient pour un revenu fiable. Mais il y avait d’autres bonnes nouvelles concernant les investisseurs en dividendes en août : « Williams-Sonoma, Inc. annonce une augmentation trimestrielle des dividendes de 20 % et une nouvelle autorisation de rachat d’actions de 1,25 milliard de dollars. »

Laura Alber, présidente et chef de la direction de la société, a déclaré que ces mesures « reflétaient la solidité de notre entreprise et de notre situation financière et notre engagement à maximiser les rendements pour nos actionnaires ».

Lorsque vous obtenez une augmentation substantielle des dividendes et en même temps, un programme de rachat d’actions, les investisseurs sont récompensés mais savent également que la direction signale que l’action peut également être sous-évaluée.

La culture que la direction de Williams-Sonoma a pour ses actionnaires est remarquable. La gestion est très performante pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Cela devrait être le cas pour toutes les entreprises publiques, sauf que la plupart d’entre elles ignorent cette règle.

Trimestres consécutifs de très bons résultats

Williams Sonoma a un solide rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 avec «la croissance des revenus de la marque comparable au premier trimestre s’accélère à 40,4%» et relève les perspectives pour l’année 2021. Une entreprise fait preuve de confiance dans ses perspectives commerciales lorsqu’elle relève ses perspectives pour l’année entière.

Et cette confiance a porté ses fruits lorsque Williams-Sonoma a annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre 2021.

Les principaux faits saillants ont été :

Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 30,7 % avec une croissance des revenus des marques comparables de 29,8 %. BPA dilué non conforme aux PCGR du deuxième trimestre de 3,24 $, en hausse de 80 %

Une série de résultats très solides est un catalyseur clé qui soutient le titre et pourrait poursuivre sur sa lancée en 2021, bien qu’avec un bêta de 1,66, le titre soit volatil.

Un bilan solide

Dividend.com rapporte que l’action WSM a une croissance annualisée des dividendes sur trois ans de 27,92 %, une croissance annualisée des dividendes sur 10 ans de 258,18 %, plus 15 années consécutives de croissance des dividendes. Ces chiffres sont excellents.

De plus, le taux de distribution de 28,9% pour 2021 n’est pas excessif, est soutenable et la marge est à augmenter. C’est grâce à une forte croissance du BPA et du cash-flow libre.

Williams Sonoma a un bilan solide. Le rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 a montré qu’il avait éliminé la dette à court terme et la dette à long terme par rapport à la dette que la société avait dans son bilan en janvier. La marge nette, le ROE (retour sur capitaux propres) et le ROA (retour sur actifs) de l’exercice 2021 sont tous dans le haut de leur fourchette des cinq dernières années.

La tendance des free cash-flows est également forte, avec des chiffres positifs et en hausse depuis trois ans. MarketWatch indique que le flux de trésorerie disponible de WSM était de 395,88 millions de dollars en 2019, 647,28 millions de dollars en 2020 et 1,33 milliard de dollars cette année.

Zacks estime une croissance du BPA sur trois à cinq ans de 8,46 %. C’est très attrayant. Sur une base relative, les données de CSI Market montrent que l’action WSM a un ratio PE (T2 TTM) de 13,33. Cela se compare favorablement au ratio PE de 15,44 pour l’industrie du meuble et des accessoires. Le secteur de la consommation discrétionnaire est de 44,78.

Résultat net des actions WSM

Williams-Sonoma a une politique de dividende solide, des fondamentaux très solides, une valorisation attrayante et une croissance durable attendue en termes de BPA. Je suis très optimiste quant à ses futures performances financières et boursières.

