Il y a beaucoup à attendre dans les mois à venir

August est parmi nous, croyez-le ou non. Vraiment, il semble que le temps vient de passer cette année. Personnellement, c’est un peu terrifiant pour moi car j’ai un petit en route, et je vais faire mes premiers pas dans le monde merveilleux de la parentalité dans quelques mois seulement. Honnêtement, c’est un peu stressant mais excitant aussi. Quoi qu’il en soit, nous sommes à environ un mois des nouveaux iPhones, alors allons-y.

Malheureusement, avec la façon dont les choses se passent, il est de moins en moins probable que nous ayons un événement iPhone 13 en personne en septembre. Avec COVID-19 toujours là avec une variante Delta et des cas en augmentation, il semble que nous devrons organiser un autre événement virtuel cette année, car même Apple retarde le retour des employés dans les bureaux. Honnêtement, bien que les événements virtuels fonctionnent très bien, l’excitation des événements en personne me manque toujours. J’ai aimé voir tous mes amis et collègues en ligne sur Twitter publier des photos de rencontres avec Tim Cook et d’autres dirigeants d’Apple, et même simplement voir les photos et vidéos pratiques des nouveaux produits. De plus, les présentations en direct ont toujours eu de bons moments, ainsi que des moments grinçants, mais c’est l’ambiance qui me manque. Soupir – peut-être l’année prochaine? Qui sait à ce stade. Mais au moins avec les événements virtuels, personne ne manque vraiment de rien, donc je suppose que c’est un compromis décent.

Un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg cette semaine portait sur la façon dont Face ID pourrait arriver sur les Mac, ainsi que sur tous les iPhones et iPads d’ici quelques années. C’est une nouvelle excitante parce que je le voulais depuis un moment maintenant. Depuis qu’Apple a introduit Face ID avec l’iPhone X, j’ai toujours pensé que cela serait parfaitement logique sur quelque chose comme un ordinateur. Au lieu de cela, nous utilisons toujours Touch ID sur les Mac et la plupart des iPad. Bien que je comprenne que Touch ID a été utile lorsque nous sommes en déplacement avec des masques faciaux, vous êtes moins susceptible d’avoir votre masque lorsque vous utilisez un iPad ou votre MacBook préféré. Encore une fois, Face ID sur tout est encore dans quelques années, selon le rapport, mais c’est quelque chose que j’attendrai avec impatience.

Et je sais que les nouvelles chaudes en ce moment sont l’iPhone 13, mais cela n’arrête pas les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 14 pourrait avoir une mise à niveau du châssis en titane. Je veux dire, actuellement, l’iPhone 12 utilise de l’aluminium, l’iPhone 12 Pro étant en acier inoxydable, donc le titane serait certainement une grande mise à niveau. En fait, je préfère le titane (c’est à partir de quoi est fait le boîtier de mon Apple Watch Series 5) car il semble être si léger et assez durable, du moins d’après mon expérience. Ma meilleure Apple Watch, que j’ai depuis plus de deux ans maintenant, est pratiquement sans éraflures, même si je me cogne souvent le poignet dans des objets. Alors oui, inscrivez-moi pour un iPhone 14 en titane, mais je serais curieux de connaître les couleurs qui viendront – des options plus colorées pour la gamme Pro, Apple, s’il vous plaît !

Passant au grand frère de l’iPhone, il semble que le prochain iPad Air pourrait avoir plus de fonctionnalités de type Pro, tandis que l’iPad mini 6 pourrait ne pas subir de refonte majeure après tout. Selon cette rumeur, l’iPad Air de 5e génération pourrait être mis à niveau avec un système de caméra à double objectif, LiDAR et un système audio à 4 haut-parleurs. Bien sûr, c’est en quelque sorte attendu avec la refonte majeure de l’iPad Air 4 l’année dernière, qui le fait ressembler beaucoup plus à un iPad Pro en surface. Mais s’il est vrai que l’iPad mini 6, et peut-être l’iPad modèle de base, ne seront pas repensés pour ressembler davantage au reste de la gamme, c’est décevant, surtout pour les mini fans. Je veux dire, ces modèles ressemblent toujours aux originaux, et ils sont devenus périmés lorsque vous les comparez à la gamme Air et Pro – n’est-il pas temps de changer? Je suppose que nous devrons attendre et voir.

En termes de Mac, il semble que ceux qui attendaient un iMac plus grand avec M1 devront attendre un peu plus longtemps car il pourrait ne pas être prêt avant l’année prochaine. Il s’agit du modèle iMac qui remplace l’iMac 27 pouces (2020) (que j’ai acheté et que j’utilise actuellement) par un écran éventuellement plus grand. Bien que cette nouvelle soit une autre déception, cela a du sens, étant donné toutes les pénuries de composants dans l’industrie en ce moment. Honnêtement, je n’aurais certainement pas duré – je travaillais sur un vieux MacBook Pro 15 pouces 2013 avant mon iMac, et il était à peu près à bout de souffle à ce stade. Je n’aurais jamais pu tenir une année de plus pour un gros iMac !

En parlant de Mac à processeur Intel, il semble qu’Apple ne nous laisse pas complètement dans la poussière. La quatrième version bêta de macOS Monterey apporte la prise en charge de Live Text pour les Mac Intel, qui devait à l’origine être une fonctionnalité M1 Mac uniquement. Bien qu’il ne s’agisse que d’une caractéristique, cela peut être un bon signe, et au moins Apple accorde en quelque sorte un peu de respect aux utilisateurs d’Intel. Espérons que ce n’est pas la seule fonctionnalité auparavant uniquement M1 qui peut être mise à disposition pour les Mac Intel. Je ne m’attends pas à toutes les fonctionnalités, mais peut-être qu’une de plus avant la sortie publique serait bien. Après tout, je veux que mon iMac 27 pouces dure quelques années, tu sais ?

Et puisque nous nous rapprochons de l’automne, cela signifie également que iOS 15 et iPadOS 15 sont à nos portes. Certains codes ont été trouvés dans iOS 15 qui suggèrent un nouveau système de vérification lors de l’ajout de cartes d’identité à l’application Wallet. Il aura une configuration similaire à Face ID, il ne s’agit donc pas seulement de prendre une photo de votre visage. C’est excitant, car encore une fois, j’attends des cartes d’identité numériques depuis très longtemps, et il est bon de voir que cela se concrétise enfin, bien que la disponibilité dépende de l’endroit où vous vivez. Cette nouvelle méthode de vérification devrait aider à convaincre les sceptiques qui pensaient que cela pourrait encourager la fraude – même si rien n’est parfait, c’est un pas dans la bonne direction. Je suis impatient de voir où cela va, et j’espère pouvoir l’essayer le plus tôt possible.

En tout cas, c’est tout pour cette semaine. Jusqu’à la prochaine fois.

– Christine Romero-Chan