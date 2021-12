Il y a beaucoup à faire sur le lancement du télescope spatial James Webb à 10 milliards de dollars

Une fusée Ariane 5 devrait lancer le télescope spatial James Webb de la NASA. (Photo NASA / Bill Ingalls)

Le lancement du télescope spatial James Webb de la NASA à 10 milliards de dollars depuis la Guyane française pourrait marquer un triomphe dans une histoire que des milliers d’astronomes suivent depuis une génération. Ou cela pourrait entraîner la tragédie la plus profonde.

Quoi qu’il en soit, le point culminant devrait se dérouler à partir du matin de Noël, ce qui en fait une intrigue digne d’un film de vacances.

« J’ai attendu 23 ans le lancement de ce télescope », a déclaré à . l’astronome de l’Université de Washington Eric Agol.

Agol a attendu si longtemps que l’objectif de sa recherche a complètement changé pendant l’attente. En 1998, alors que le télescope spatial de nouvelle génération était encore sur les planches à dessin, il étudiait les quasars à lentille gravitationnelle.

« Je faisais de la science à l’époque avec des télescopes au sol et, en particulier, le télescope Keck à Hawaï », a déclaré Agol. « Nous avons passé une demi-nuit à regarder des quasars éloignés, puis nous avons calculé qu’avec le télescope spatial James Webb, il faudrait quelques millisecondes pour faire la même observation. »

Maintenant, il étudie des planètes au-delà de notre propre système solaire – avec un accent intense sur TRAPPIST-1, un système planétaire potentiellement habitable à 39 années-lumière de la Terre. C’est un témoignage de la polyvalence du télescope qui promet d’avoir un effet tout aussi dramatique sur ce projet.

« James Webb va juste donner des données phénoménales sur ce système de planètes en transit », a déclaré Agol. « Chacun des transits fournira des informations spectrales s’il y a des signes d’atmosphères sur ces planètes. C’est la première fois que nous avons de très bonnes chances de sonder les atmosphères sur des planètes potentiellement semblables à la Terre. »

Mais d’abord, le télescope doit s’installer à son emplacement dans l’espace lointain, à un million de kilomètres de la Terre, à un point d’équilibre gravitationnel connu sous le nom de Soleil-Terre L2.

Le lancement de Noël est la première étape : dans le cadre d’un accord conclu par la NASA et l’Agence spatiale européenne, JWST décollera du port spatial de l’ESA en Guyane française au sommet d’une fusée européenne Ariane 5. Après une série de reports en raison de problèmes techniques et météorologiques, le lancement est prévu au plus tôt à 9h20 heure locale (4h20 PT) le 25 décembre – ce qui complique les projets de vacances pour les astronomes du monde entier.

« Ils doivent, par exemple, programmer les crêpes et les cadeaux de leurs enfants pour que leurs enfants passent un bon Noël, mais ils doivent également regarder James Webb se déployer », a déclaré l’astronome de l’UW Emily Levesque.

La NASA doit commencer sa couverture en streaming à 3 heures du matin, heure du Pacifique, le matin de Noël.

Des risques sans précédent

Ce lancement n’est pas une blague : il intervient après des années de retard et des milliards de dollars de dépassement de coûts. (Quand j’ai écrit sur JWST en 2007, le coût de ce qui est maintenant un observatoire de 10 milliards de dollars était estimé à 3,5 milliards de dollars, avec un lancement prévu pour 2013.)

En raison de la destination du télescope, il ne peut pas être entretenu par un équipage d’astronautes après son lancement. C’est différent du télescope spatial Hubble – qui a dû subir une réparation majeure par une équipe de navette spatiale trois ans après son déploiement, en raison d’un défaut dans son miroir.

Questions fréquemment posées: Aperçu rapide de la NASA sur le télescope spatial James Webb

Parce que le rétroviseur de JWST est si large – 6,5 mètres, ou 21,3 pieds – il doit être plié à la manière d’un origami pour s’adapter à l’intérieur du carénage d’Ariane 5. Cela signifie que le miroir et l’écran multicouche qui protège les instruments délicats du télescope de l’éblouissement du soleil doivent se déployer après le lancement. Le vaisseau spatial peut être reprogrammé en vol si quelque chose ne va pas avec le logiciel, mais si JWST rencontre un problème matériel, il y a une chance que la mission entière soit perdue.

« Si quelqu’un peut le faire, la NASA peut le faire », a déclaré Levesque. « C’est un lancement et un déploiement incroyablement compliqués. Il y a tellement d’étapes qui doivent se dérouler parfaitement. Ils ont également passé des années à essayer de tout rendre aussi parfait que possible. Je pense que je vais me ronger les ongles avec tout le monde, et rien à propos d’un lancement spatial ou d’une mission de cette complexité n’est une routine, mais si quelqu’un peut le faire fonctionner, c’est la NASA.

Le drame doit se dérouler, pour ainsi dire, sur plusieurs semaines. La dernière date que Levesque a marquée sur son calendrier pour s’inquiéter est fin janvier, lorsque JWST devrait arriver au point L2.

Étant donné que les forces gravitationnelles de la Terre et du soleil sont alignées à ce point, le vaisseau spatial nécessitera un minimum de tirs de propulseurs pour rester dans un emplacement stable dans l’ombre de la Terre. Mais il faudra encore quelques mois pour que le télescope soit mis en service pour les premières opérations scientifiques à grande échelle.

Des retours sans précédent

Pendant plus d’une décennie, la NASA a présenté le télescope spatial James Webb comme le successeur du télescope spatial Hubble, qui a réussi à durer plus de 30 ans.

Comme Hubble, les instruments de JWST sont conçus pour faire des découvertes dans tout le spectre de l’astronomie – allant des mondes et mini-mondes de notre propre système solaire aux planètes extraterrestres entourant des étoiles lointaines, du trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie de la Voie lactée. aux confins de l’univers observable.

Le miroir à 18 segments du télescope Webb a près de sept fois la capacité de collecte de lumière du miroir de Hubble et un champ de vision nettement plus large. Mais Webb est différent de Hubble d’une manière beaucoup plus fondamentale : il est conçu pour voir l’univers en lumière infrarouge, plutôt que dans la gamme plus large de longueurs d’onde ultraviolette, visible et infrarouge de Hubble.

Cela signifie que les images rendues publiques sont plus susceptibles d’être codées par couleur pour refléter les variations du spectre infrarouge, tout comme les images du télescope spatial Spitzer l’ont été. Les télescopes infrarouges sont particulièrement adaptés pour regarder à travers des linceuls de poussière obscurcissante pour voir ce qui se passe à l’intérieur des disques protoplanétaires, ou pour cartographier les frontières cosmologiques affectées par le décalage vers le rouge relativiste.

Levesque s’attend à ce que les lectures infrarouges de JWST contribuent à ses propres recherches, qui se concentrent sur la façon dont les plus grandes étoiles de l’univers évoluent et meurent.

Geek de la semaine : Emily Levesque regarde les étoiles massives et revient sur l’histoire de l’astronomie

« Certaines des grandes étoiles mourantes que j’étudie, les supergéantes rouges, sont en fait fascinantes à étudier en lumière infrarouge », a-t-elle déclaré.

Un exemple est la star Betelgeuse, qui a fait la une des journaux il y a quelques années lorsqu’elle a traversé un mystérieux cycle de gradation et d’éclaircissement. Les astronomes ont finalement déterminé que la gradation était probablement causée par un nuage de poussière.

« Si James Webb avait pu observer Bételgeuse lorsque cela s’est produit, il aurait vu quelque chose de très différent, car cette même poussière qui bloque la lumière que nous voyons avec nos yeux brille en fait et dégage une assez bonne quantité de lumière infrarouge. dit Lévesque. « Ce sera une toute nouvelle façon de regarder ces étoiles que nous n’avons jamais pu gérer auparavant, car nous ne pouvons pas obtenir ce type d’observations depuis le sol. »

Mais les découvertes que Levesque attend le plus avec impatience, en supposant que JWST survive à son voyage vers L2, sont les découvertes auxquelles les astronomes ne s’attendent pas.

« Il y a cette célèbre observation de Hubble, le champ profond de Hubble, où ils ont pointé Hubble vers ce qui ressemblait à un morceau de ciel vide, et ils l’ont simplement laissé prendre une très longue photo », a-t-elle déclaré. «Et quand l’image est revenue, il ne s’agissait que de galaxies lointaines d’un mur à l’autre. C’était cette image étonnante de ce à quoi ressemble l’univers lointain. Et cela a surpris tout le monde, à quel point l’image était incroyable. J’ai hâte de voir ce que sera l’équivalent de James Webb.

En écoutant Levesque parler de ce que Webb pourrait apporter, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un enfant qui attend le Père Noël.

«Je suis excitée pour Noël», a-t-elle déclaré.

Cinq faits rapides sur JWST

Le télescope a été nommé d’après le regretté administrateur de la NASA James Webb, qui a dirigé l’agence spatiale de 1961 à 1968. Certains astronomes ont demandé la suppression du nom de Webb, affirmant qu’il s’était rangé à la discrimination du gouvernement à l’encontre des employés LGTBQ dans les années 1950 et 1960. Mais la NASA dit que le nom est là pour rester. JWST a été construit par Northrop Grumman sous la supervision du Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, et devait être expédié de la Californie à la Guyane française via le canal de Panama. Les détails du voyage ont été gardés secrets, en partie pour frustrer les pirates qui pourraient chercher à prendre le télescope en otage. Aux termes de son partenariat avec la NASA, l’Agence spatiale européenne s’est vu garantir au moins 15 % du temps d’observation. (Il a obtenu 30%.) Le télescope a quatre instruments scientifiques : la caméra proche infrarouge, ou NIRCam ; le spectrographe proche infrarouge, ou NIRSpec ; l’Instrument Infrarouge Moyen, ou MIRI ; et le capteur de guidage fin/l’imageur proche infrarouge et le spectrographe sans fente de l’Agence spatiale canadienne, ou le miroir et les détecteurs FGS/NIRISS.JWST devront être refroidis à une température d’environ 388 degrés en dessous de zéro Fahrenheit (40 Kelvin ou -233 degrés Celsius) pour fonctionner correctement. C’est un grand défi, car le rayonnement solaire devrait chauffer le « côté chaud » du pare-soleil du télescope à des températures proches de l’ébullition, jusqu’à 185 degrés F (85 degrés C). Le télescope est conçu pour au moins cinq et un demi-années de fonctionnement (six mois pour l’étalonnage, plus cinq ans d’opérations scientifiques), mais les scientifiques espèrent que cela durera beaucoup plus longtemps. Le facteur limitant devrait être le carburant pour maintenir son orbite de halo à L2. Il y a assez de carburant pour au moins 10 ans, et il est théoriquement possible de ravitailler le vaisseau spatial si la NASA le veut vraiment, vraiment.

L’astronome de l’UW Emily Levesque prévoit une série d’événements en personne et virtuels pour célébrer la sortie de l’édition de poche de « The Last Stargazers », son regard en coulisse sur les personnes qui utilisent les télescopes les plus puissants du monde. Le premier événement aura lieu chez Ada’s Technical Books à Seattle le 4 janvier. Il y aura également un événement virtuel présenté par Third Place Books le 5 janvier et un événement le 21 janvier chez Paper Boat Booksellers.