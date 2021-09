“Il y a beaucoup de boquerón non informés qui parlent”

12/09/2021 à 17h56 CEST

Daniel González

Marc Marquez Il a terminé le GP d’Aragon en deuxième position et était satisfait devant le micro de DAZN. Celui de Cervera a envoyé un message à ses détracteurs en riant : « Il y a beaucoup de boquerón mal informés qui parlent. Cela fait partie du spectacle et de ce monde, à la fin un pilote doit continuer avec le sien, comme je le fais, que ça ne l’affecte en rien, et c’est ce que je fais.”

Sur son duel spectaculaire avec Bagnaïa (Ducati), qui a remporté son premier triomphe en MotoGP, Marquez Il a déclaré: “Pour avoir essayé, cela n’a pas été le cas, c’est comme ça que je suis. C’était difficile pour moi, il y a eu un moment dans la course où j’ai douté de l’opportunité d’essayer de le suivre et d’essayer, car je savais que j’essaierais et que j’ai eu la chance de perdre. Je viens de deux courses consécutives en chute, j’ai chuté vendredi et samedi, ce n’est pas une saison facile.”

Le pilote de Repsol Honda Il a rendu visible son bonheur lorsqu’il a réussi à monter sur le podium du GP d’Aragon et a clairement indiqué qu’il continuerait à se battre pour retrouver de bons sentiments.

Le prochain test du Catalan aura lieu le 19 septembre au GP de Saint-Marin.