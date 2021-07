“Il y a beaucoup de jeux mais ce que j’aime c’est jouer”

07/05/2021

Le à 21:46 CEST

L’équipe espagnole a atteint les demi-finales de ce championnat d’Europe dirigé par un jeune footballeur de seulement 18 ans qui mène le jeu des Rouges dans le tournoi des nations, Pedro.

L’azulgrana est l’un des footballeurs les plus utilisés par Luis Enrique tout au long de l’Euro 2020 et aussi pour Ronald Koeman tout au long de cette saison. En même temps, ce sera pour Luis de la Fuente aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à partir de cette deuxième quinzaine de juillet.

“J’ai toujours dit que ce que j’aime c’est le foot, et c’est jouer à des jeux. Guardiola et le Barça ont raison de dire qu’il y a beaucoup de matchs, mais ce que j’aime, c’est jouer », a commenté Pedri à propos de sa participation aux Jeux.

“Les jours après le match, je suis fatigué mais j’essaie de me reposer le plus possible, de bien manger et de rester hydraté. J’essaie de courir pour moi-même et pour mes coéquipiers et la meilleure chose pour l’équipe est de faire de mon mieux. ,” il ajouta.

“Ce n’est pas l’Espagne de Pedri. Nous sommes une grande équipe et le groupe détermine les résultats que nous aurons “, a déclaré Pedri à propos de son rôle dans la concentration. ” Je me sens comme l’un d’entre eux. L’important pour moi, c’est l’équipe, à la fois les onze qui jouent et le staff, et je ne me sens pas au dessus des autres.“

Le footballeur du Barça a une nouvelle fois montré sa maturité, et a évoqué sa bonne condition physique malgré tant de minutes sur les jambes.

“Je veux juste voir si j’ai l’opportunité de jouer et de faire de mon mieux, donnez tout pour l’équipe et travaillez comme le plus “, a-t-il dit. ” Le football moderne devient beaucoup plus physique et la qualité seule ne vous atteint pas. C’est une chose très importante et on en tient compte.”

De plus, il a souligné l’un de ses axes d’amélioration : “Léguer à la zone et avoir la possibilité de marquer un but est l’une des choses que je dois améliorer à l’avenir.”

Quant au rival, l’Italie, Pedri a déclaré que “les deux équipes ont un excellent milieu de terrain, nous et eux. Ce sera un match très disputé dans cette facette et il sera remporté par celle avec le moins d’erreurs.

“Je regarde toujours tous les joueurs qui ressemblent à mon style. On apprend un peu de tout”, a-t-il conclu.