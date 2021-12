Il y a de bonnes nouvelles sur la santé de Silvia Pinal

« Nous sommes en contact direct avec ma mère par l’intermédiaire du médecin […] Ma mère est éveillée, elle est animée, discute avec elle, ils lui mettent des choses, ils la chouchoutent beaucoup et elle est de très bonne humeur, avec une très bonne santé clinique. La vérité est que le virus n’a enflammé ou attaqué aucune de ses pneumonies qu’elle a eues à un moment donné, la vérité est qu’elle est un chêne, elle est très forte et la seule chose qui nous attriste un peu est de ne pas pouvoir être avec elle. Elle a toujours l’habitude d’être en compagnie et passer la nuit de Noël seule pour tout le monde est un peu difficile », a-t-il déclaré. Luis Enrique.

Michelle Salas et son arrière-grand-mère, Silvia Pinal, ont toujours été très proches.

Concernant les éventuelles infections dans la famille, l’interprète de « Mauvaises herbes » a expliqué : « On l’a fait hier, mais il faut attendre quelques jours, de toute façon, on attend la PCR aujourd’hui. » A quoi son frère a ajouté : « Eh bien, aujourd’hui ils nous donnent le résultat du PCR. »