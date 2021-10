Discutant de la possibilité que Colton Herta rejoigne la grille de Formule 1, Mario Andretti dit « il y a de l’action en cours ».

L’Américain a été fortement lié à un siège récemment au milieu des discussions selon lesquelles Andretti Autosport est sur le point de racheter Sauber et donc de prendre le relais. Alfa Romeo.

Étant donné qu’il roule pour l’équipe IndyCar de l’équipe et que beaucoup en F1 veulent un pilote américain sur la grille, Herta serait le favori pour s’associer Valtteri Bottas si une telle prise de contrôle se produisait.

Andretti lui-même souhaite voir un Américain en F1 et a suggéré que des pourparlers étaient actuellement en cours pour que Herta – dont il est certain qu’il souhaite entrer dans la série – soit cet homme.

« C’est une question de quand cela pourrait arriver, mais le fait que vous allez avoir deux grands prix ici, à partir de l’année prochaine, c’est une bonne chose », a-t-il déclaré au F1 Nation Podcast.

« Ce serait génial de voir un pilote américain quelque part avec une équipe représentative. Je vois beaucoup de désir là-bas, car en Amérique, vous pouvez être assez satisfait d’avoir une bonne carrière ici, avec IndyCar ou NASCAR ou autre.

« Mais je vois clairement avec Colton, la Formule 1 est dans son esprit, très fortement et je pense que le timing est bon pour lui. Encore une fois, nous verrons ce qui se passe, mais il y a des actions en cours sur ce front. »

OUI OUI OUI! Gagnez à domicile à Long Beach ! Merci à mon équipe pour tout, et une superbe casquette cette année ! #Gainbridge // #PoweredByHonda // #AllAndretti pic.twitter.com/bgIUnaIkwk – Colton Herta (@ColtonHerta) 27 septembre 2021

Herta n’a pas seulement été lié à un déménagement en raison d’où il vient et pour qui il conduit, il en impressionne énormément beaucoup en IndyCar.

En effet, Andretti ne doute pas qu’il soit assez bon pour la F1, d’autant plus qu’il a couru en Europe lorsqu’il était plus jeune avant de retraverser l’étang.

« Numéro un, il est essentiellement formé là-bas », a-t-il déclaré.

« Si vous parlez à Lando Norris – ils ont couru ensemble en Formule 3 – il a pratiquement fait ses premières courses en Europe, puis est venu aux États-Unis et était immédiatement une force avec laquelle il fallait compter dans la série de soutien à IndyCar.

« Et puis quand il est passé à l’IndyCar, il a immédiatement gagné. Et je veux dire dans le bon sens, pas de chance, [with] vitesse et de bons calculs.

« La dernière course qu’il a remportée, il a commencé 14e, à Long Beach. Je ne lui aurais pas donné 30 pour cent de chances de gagner, et là encore, il est passé à travers le meilleur d’entre eux.

«Il a une qualité à mon avis qui se présente toutes les deux décennies. J’adorerais voir quelqu’un comme ça réussir en Formule 1. »