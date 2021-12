Il y a de l’espoir pour les Celtics

Ils n’étaient pas la pire équipe de la NBA avant, et ils ne sont pas non plus les meilleurs maintenant. Mais il est évident que cela fait quelques matchs que la tendance a commencé à changer à Boston. Ce 2-5 initial qui a ébranlé les fondements de la franchise et mis la position d’Ime Udoka en léger danger C’est devenu un 12-10 qui, sans être brillant, les rapproche de la tendance générale d’une saison où personne ne va très bien et peu vont simplement bien. Avec le staff de leur staff en bonne santé, les Celtics ont ajouté leur deuxième victoire consécutive contre les Sixers et la cinquième lors des sept derniers matchs. Et ils l’ont fait contre un rival direct avec qui ils partageaient un record avant le crash (11-10, maintenant 12-10) et qui regarde maintenant dans le rétroviseur. Soudain, Les Celtics sont huitièmes, à égalité avec les Hornets (neuvième), les Hawks (septième et les Cavaliers (sixième). Et le Heat, cette équipe qui semblait imbattable lors des premiers matchs, n’est qu’à une victoire. J’ai dit : ce n’est pas pour tirer des roquettes, mais…

Les Cètes ont toujours vécu de sensations. Traditionnellement, mais plus particulièrement à cette dernière époque, puisque Brad Stevens est venu à la magistrature et a poursuivi son héritage discutable (jusqu’à présent, il l’est) dans les bureaux. La connexion avec le Jardin et la chimie entre les coéquipiers a été différentielle dans l’entité. Encore plus que dans d’autres : en tant qu’équipe fondatrice, c’est de l’histoire pure de la compétition, dominé la NBA de 1957 à 1969 avec Bill Russell, capturé des bagues dans les années 70 oubliées et avait Larry Oiseau comme juge et bourreau une décennie plus tard. Et même l’énorme crise qu’ils ont vécue (énorme pour leur taille) ne leur a pas fait perdre la tête quand il s’agit des fondements plus solides de ce qui est presque devenu une religion. De longs projets, miser sur des coachs tournés vers l’avenir et des tentatives constantes d’émergence sans donner de coup de maître particulièrement grand sur le marché. Autant qu’en 2008, le ring est venu pour l’un des étés les plus émouvants et passionnants (celui de Kevin Garnett, Ray Allen…) de l’histoire récente de la Ligue.

Ce qui était autrefois une vertu est vite devenu un défaut. Du coup, les projets de longue haleine ne fonctionnaient pas, les opportunités pour les coachs semblaient trop nombreuses et il n’était plus possible d’émerger comme avant. Danny Ainge, qui a succédé à Red Auerbach en 2006, a retiré un personnage conservateur qui n’a rompu que pour signer Kyrie Irving, ce qui l’a rendu encore plus conservateur. Et il n’a pas su s’adapter à l’ère du joueur habilité, avec des contrats fluctuants, des contrats de télévision qui donnaient beaucoup d’argent aux stars (et à celles qui ne l’étaient pas) et des conventions collectives qui limitaient des pouvoirs jusque-là incontestables. L’effet de levier du dernier grand projet a anéanti sa silhouette. Brad Stevens, qui a commencé le groupe pour être le prochain Gregg Popovich, a laissé les bancs fatigués de tant de farces et a voulu construire l’équipe dans les coulisses. Et le projet a eu une dernière chance, avec Udoka aux commandes, Stevens comme capitaine général et une escouade qui signifiait une continuité très évidente quand il s’agissait de purement sportif.

Contre les Sixers, Boston a profité d’un rival dont les pertes et la situation générale sont trop pénalisantes, sans que personne ne soit à blâmer pour les dérives incessantes qui pèsent sur un projet à la dérive et qui risque d’affronter une année clé (encore) comme vous continuer à perdre des matchs. Le match était moche, rude, plein d’erreurs, avec un résultat court, de bonnes défenses et de très mauvaises attaques.. Les Celtics ont tiré à moins de 42 % du terrain ; leurs rivaux dépassaient à peine les 37 %. Aucune des deux équipes n’a dépassé 25 points dans aucun quart et seuls les Celtics ont menacé de s’échapper à un moment précis où ils avaient 12 points d’avance dans un très bon départ qui s’est rapidement évaporé. Bien sûr, l’égalité était énorme : 16 changements d’avance au tableau d’affichage et 15 nuls. Et le tout voué à une crise cardiaque se terminant : panier de Jayson Tatum (84-82 pour les Celtics), lancers francs pour Dennis Schröder (86-82), bonne réponse de Joel Embiid (86-84), formidable lay-up de Schröder (88 -84 ), triplé spectaculaire de Danny Green (88-87), échec des Celtics et triple tentative ratée des Sixers. George Niang, du coin, est tombé sur un gros plug Robert Williams III. Et la balance penche définitivement du côté des greens.

Tatum était le meilleur d’un jeu étrange : 26 points et 16 rebonds pour un joueur dont le problème est qu’il joue le même jour quand il marque 60 points que quand il ne marque rien. Cette fois, une belle rencontre pour une star dont l’adaptation dépendra de son évolution. 10 + 8 par Al Horford (avec 5 contres et une belle défense contre Tobias Harris sur le jeu final), 10 + 4 de Robert Williams (avec 3 contres) et 13 buts de Schröder. Très peu de Jayllen Brown (9) et moins d’un Marcus Smart qui a aidé les Celtics à s’améliorer en arrêtant de prendre plus que nécessaire dans les moments chauds et de conduire le ballon à outrance. Et chez les Sixers, 13 + 18 + 6 + 2 + 3 pour Joel Embiid, qui est resté à 3 sur 17 au tir ; 17 pour Set Curry et Shake Milton, 12 pour Niang et seulement 8 pour Tobias Harris. Pas grand chose pour une équipe qui est restée à 8 sur 31 en triple et qui rate, dirait-on, Ben Simmons. Au final, l’affrontement, au-delà du gagnant et du perdant, représente deux projets qui il y a cinq ans étaient destinés à dominer le monde et maintenant… Bref. On sait déjà que la NBA n’attend personne. Et les Celtics et les Sixers le savent aussi. Finalement, avec tant d’excès, ils l’ont appris.