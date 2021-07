Il y a de l’intérêt de la part d’autres équipes

Pierre Gasly a révélé avoir suscité l’intérêt d’autres équipes de Formule 1, mais n’a actuellement aucune idée de son avenir.

Le Français a connu un début de saison exceptionnel avec AlphaTauri, décrochant un podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan et devançant régulièrement son coéquipier recrue Yuki Tsunoda.

Gasly a également remporté une incroyable victoire au Grand Prix d’Italie la saison dernière et a généralement relancé sa réputation depuis un sort malheureux avec Red Bull au début de la saison 2019.

Pour l’avenir, Gasly a admis que son avenir restait dans la voiture, déclarant qu’il devait parler avec le conseiller Red Bull, Helmut Marko.

“Pour être honnête, je n’en ai aucune idée pour le moment, c’est quelque chose dont nous allons parler avec Red Bull et avec Helmut en particulier”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas quelle est la volonté d’Helmut et quelle est – s’ils veulent me reprendre, s’ils veulent que je reste à AlphaTauri, s’ils sont prêts à me libérer dans une autre équipe.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait d’autres équipes qui avaient manifesté leur intérêt à offrir un siège à Gasly pour la saison prochaine, il a répondu : « Oui, il y a de l’intérêt. Je fais de mon mieux, je montre mon potentiel, je fais de mon mieux avec AlphaTauri et je pense que ce que nous faisons en ce moment est très bon et l’équipe est – j’espère vraiment que cette année nous pourrons obtenir le meilleur résultat dans le championnat par équipes pour l’équipe, la meilleure depuis que l’équipe a rejoint la Formule 1.

« C’est mon objectif personnellement et ensuite oui, nous verrons à l’avenir quelles sont les options les plus attrayantes que nous ayons. En fin de compte, cela revient à Red Bull et oui discuter avec eux de ce que nous allons ensemble faire. »