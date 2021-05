Légal & Réglementation

SEC Gary Gensler: Il y a de nombreuses lacunes dans la protection des investisseurs sur le marché de la cryptographie, y compris DeFI

Bien qu’il vienne d’un contexte lié à la cryptographie, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que l’industrie en plein essor devait être réglementée.

Gensler appelle Crypto

Dans un témoignage écrit devant le sous-comité des services financiers, le président nouvellement nommé de la SEC, Gary Gensler, a abordé plusieurs questions qui dérangent l’organisme de réglementation.

Zoomant sur des domaines critiques tels que la fintech et les fonds privés, Gensler a prêté sa voix au marché de la crypto-monnaie dont on parle tant.

Gensler a commencé par réitérer que l’industrie naissante contient des classes d’actifs volatiles et spéculatives de crypto-monnaies.

Passant à l’évaluation de l’industrie de la cryptographie, Gensler a noté qu’il s’élevait à 1,6 billion de dollars au moment du témoignage, après avoir chuté de 2 billions de dollars au cours des derniers jours.

Gensler a ensuite qualifié les actifs numériques de contrats d’investissement, affirmant qu’une grande majorité des actifs cryptographiques relevaient de la loi sur les valeurs mobilières. À cette fin, la SEC a pris 75 mesures d’exécution contre des projets de cryptographie non conformes et a mis en garde les investisseurs dans l’espace.

«La SEC a été cohérente dans sa communication aux acteurs du marché selon laquelle ceux qui utilisent les offres de pièces initiales pour lever des capitaux ou pour s’engager dans des transactions sur valeurs mobilières doivent se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les gestionnaires d’actifs qui investissent dans ces actifs peuvent également relever des lois sur les valeurs mobilières. »

L’ancien spécialiste de la cryptographie du MIT a également évoqué les plates-formes de financement décentralisé (DeFi), notant que ces plates-formes non réglementées présentaient d’énormes défis aux investisseurs et à l’organisme de réglementation.

Les échanges à réglementer

Gensler est resté silencieux sur la réglementation cryptographique depuis la confirmation de sa nomination, mais les dernières semaines ont donné du crédit à ses affirmations selon lesquelles des actifs cryptographiques tels que Bitcoin étaient «spéculatifs».

Bitcoin, qui occupe plus de 50% de l’ensemble du marché de la cryptographie, a connu une action de prix négative suite à la dénonciation du patron de Tesla, Elon Musk, sur son protocole minier gourmand en énergie. Une suite a vu le gouvernement chinois appeler à la fin des paiements cryptographiques dans la nation asiatique.

Ces rapports négatifs ont vu le prix de Bitcoin chuter de son niveau record de 65000 dollars à la mi-avril à 30000 dollars dérisoires, perdant plus de 50% de sa valeur en une semaine. Bien qu’il ait depuis atteint la barre des 40 000 dollars, Bitcoin a rencontré beaucoup de résistance du marché et les investisseurs ont perdu plus de 500 milliards de dollars à la suite de la nouvelle.

Outre les problèmes de volatilité entourant les crypto-monnaies, des questions sur le fait qu’elles sont un véhicule viable pour le crime ont souvent été posées, et Gensler ressent le besoin de vérifier cela.

En réponse à la question du membre du Congrès Mike Quigley (IL) sur la nécessité de créer une catégorie réglementaire pour l’espace naissant, Gensler a déclaré que la réglementation des échanges cryptographiques pourrait aider à combler les lacunes de l’espace.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.