Il y a « de plus gros risques à ne pas participer » à la crypto, déclare le PDG de la plus grande banque d’Australie

AnTy19 novembre 2021

Matt Comyn, PDG de Commonwealth Bank of Australia, a déclaré que l’un des risques les plus importants auxquels les banques sont confrontées concernant les crypto-monnaies est le FOMO, qui est exclu du marché.

Alors que les actifs cryptographiques sont «très volatils et spéculatifs», les banques doivent les échanger en raison de la demande insatiable des clients et être impliquées dans l’adoption de la technologie blockchain.

« Nous voyons des risques à participer, mais nous voyons des risques plus importants à ne pas participer », a déclaré le PDG de la plus grande banque d’Australie dans une interview avec Bloomberg Television à Sydney.

Plus tôt ce mois-ci, le géant de la boulangerie a déclaré qu’il autoriserait ses 6,5 millions de clients à détenir et à utiliser des crypto-monnaies.

« Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle important dans la cryptographie pour répondre à ce qui est clairement un besoin croissant des clients. »

CBA a également acheté une petite participation dans l’échange de crypto-monnaie Gemini, qui recherche actuellement un financement pour une valorisation de 7 milliards de dollars. Le géant bancaire s’est associé à Tyler et Cameron Winklevoss a fondé un échange pour offrir à ses clients un stockage sécurisé pour leurs cryptos.

La banque n’a pas de vue sur la classe d’actifs elle-même,

« Mais nous ne pensons pas non plus que le secteur et la technologie vont disparaître de sitôt. Nous voulons donc le comprendre, nous voulons proposer une offre compétitive aux clients avec les bonnes informations sur les risques. »

Commentant une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le PDG de la CBA a déclaré qu’il était « important que l’Australie renforce ses capacités et pilote différentes versions du futur », et c’est également quelque chose à laquelle elle « voudrait participer ».

Quant à l’inflation, qui stimule la demande de crypto, Comyn voit une inflation élevée persister pendant « de nombreuses années », mais en même temps s’attend à une « forte croissance économique » l’année prochaine combinée à un taux de chômage très faible.

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% de juillet à septembre, mais le gouverneur de la Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, n’est pas stressé à ce sujet et souhaite que l’inflation reste dans la zone cible de la banque de 2% à 3%. Selon lui, il doit être « de 3 points ou quelque chose pour cent pour maintenir l’inflation vers le milieu de la bande cible ».

Dans un discours prononcé mardi, Lowe a déclaré qu’il ne prévoyait pas que cela se produise avant la fin de 2023.

La RBA n’a pas exclu non plus d’augmenter les taux auparavant, mais Lowe a déclaré que la première augmentation pourrait ne pas avoir lieu avant 2024. Son mandat expire dans un peu moins de deux ans.

