Il y a de quoi être en colère, mais aujourd’hui, soyez en paix – RedState

Est-ce juste moi ou Noël est-il un peu plus sombre cette année ?

Il y a un sentiment d’épuisement dans l’air qui est palpable. L’année dernière, il semblait qu’il y avait beaucoup plus d’incertitude. Alors que nous nous battons toujours pour des mandats et des masques, nous ne semblons pas chanceler au bord de l’oubli comme nous l’étions il y a un an, voire deux. Je pense qu’alors que nous entrons dans deux années complètes de batailles vicieuses et que les familles s’évitent mutuellement à propos du statut vaccinal, la fatigue s’installe. Tant de choses nous ont été enlevées au cours des deux dernières années. Ce que le virus a pris, nous pouvons trouver des moyens de faire face, et nous l’avons fait. Nous savons que comme toute maladie, fabriquée ou non, elle suivra son cours et nous libérera de son emprise. Mais l’emprise du gouvernement n’a cessé de se resserrer, et de plus en plus d’entre nous se rendent compte que leur emprise devra être retirée de force. Pire encore, nous ne savons pas si la nation a plus la volonté de faire exactement cela.

Les Américains ne ressentent tout simplement pas l’esprit de Noël.

Aujourd’hui, laissez cette chronique vous rappeler que l’esprit de Noël n’est pas quelque chose que vous trouvez sous le sapin ou que vous regardez dans une publicité. Même le terme « Christmas Spirit » ressemble à un terme commercial. C’est certainement devenu un terme commercial de nos jours, et c’est un terme que même les Américains laïcs utilisent.

L’Esprit de Noël est une histoire – l’histoire d’un Dieu parfait, en trois personnes, qui était Amour, et donc fut obligé de créer des êtres pour l’aimer, et pour L’aimer, Son essence même exprimée dans notre existence même. Il nous a donné une maison luxuriante, un travail pour nous épanouir et des relations à entretenir. Il ne nous a pas forcés à l’aimer, mais nous a plutôt donné le libre arbitre, afin que nous puissions choisir de l’aimer. Car qu’est-ce que l’amour s’il n’est pas donné gratuitement ? L’amour peut-il être amour s’il n’est pas choisi ?

Et dans cette histoire, nous jouons le méchant – des êtres créés par Amour pour l’amour ; mais incapables d’être satisfaits d’une telle prodigalité, nous avons plutôt choisi d’essayer de devenir nos propres dieux et de gouverner nos propres créations. Le premier péché était la rébellion, et l’Amour était attristé.

Nous connaissons tous ce dicton : si vous aimez quelque chose, libérez-le. Si cela vous revient, c’était censé être.

Alors Dieu nous a libérés, de Le choisir ou de faire notre propre chemin sans Lui, et il s’est avéré qu’il n’y avait pas vraiment de liberté sans l’inventeur de la liberté. Nous avons à peine remarqué que nous avons glissé des chaînes autour de nous et les uns des autres. Depuis lors, toute l’histoire de l’humanité a vacillé vers un esclavage perpétuel. L’histoire de l’humanité est truffée de cruauté et d’horreurs, car notre péché originel a corrompu la création originelle.

La nature la plus pure de Dieu est un mystère pour nous. Nous savons seulement que l’Amour pur ne peut tolérer le péché et la haine. On ne sait pas pourquoi mais c’est comme ça. Nous avons été créés pour être aimés et pour aimer, mais notre rébellion nous a rendus infects. Nous ne pouvions plus être en présence de Dieu. Comme nous étions seuls et humbles, une fois que nous étions séparés de notre objectif. L’amour est éternel, et pourtant notre péché nous a rendus mortels. Nous l’avons ruiné. Nous ne serions jamais assez saints pour nous tenir à côté de la gloire de Dieu dans son royaume éternel.

Mais cette histoire ne se termine pas avec notre autodestruction, une qui est facilement visible lorsque nous regardons autour de notre planète ces jours-ci. Non, cette histoire commence avec un bébé. Un bébé, né dans la boue, né aussi bas qu’un homme pourrait naître, mais qui deviendrait un roi surprenant. Cela commence par un Dieu qui vit hors du temps, s’enchaîne à l’intérieur du temps, pour devenir comme nous, marcher parmi nous, être nous. C’est l’histoire d’un Créateur qui nous a poursuivis à travers l’espace et le temps et tout ce qui se trouve au-delà, sans relâche et avec passion. C’est l’histoire d’un homme parfait qui était aussi Dieu, qui était aussi notre sauveur, qui a pris notre avilissement, a porté notre péché, a reçu notre juste punition, et a tracé un chemin pour que nous puissions rentrer à la maison et marcher dans le jardin avec notre Créateur encore une fois. C’est une histoire d’espérance et de grâce, de rédemption et de pardon.

C’est l’histoire des âges et nous en sommes tous les personnages principaux.

Aujourd’hui, émerveillons-nous, pas mordons-nous. Prions, ne politisons pas. Aimons, pas sermons.

Demain nous apportera plus d’opportunités alors trouvez l’agitation.

Aujourd’hui, nous nous reposons, car un roi nous est né. Amen et amen et amen.