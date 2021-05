Il y a déjà 150 bisons en Espagne et le dernier vient de naître à Jaén

23/05/2021 à 11h02 CEST

Le bison d’Europe, qui habitait la péninsule ibérique jusqu’à il y a 10 000 ans, possède déjà 150 spécimens en Espagne, où cependant la législation ne les considère pas comme de la faune sauvage. Aujourd’hui, le premier spécimen est né en Andalousie, d’un troupeau de bisons importés de Pologne. Plus de 50 000 signatures demandent au gouvernement de donner une lettre de nature à cette espèce en Espagne.

La Sierra de Andújar (Jaén) a accueilli la naissance semi-libre du premier bison européen andalou. Il a vu le jour dans une ferme privée de plus de 1000 hectares située à El Encinarejo, où un projet de conservation associé à un recherche menée par l’initiative privée. Dans cette ferme on mise sur une gestion naturelle de l’espace intégrant la conservation avec des usages durables de l’espace comme l’écotourisme ou la chasse.

Ainsi coexistent cerfs et daims, lapins, perdrix, lynx, aigles impériaux et une représentation de la faune de la prairie, qui en novembre 2020 a été rejoint par un groupe de 18 bisons de Pologne, douze femelles et six mâles.

Précisément, une de ces femelles, qui est déjà tombée enceinte, est celle qui a accouché au premier bison d’Europe né en semi-liberté en Andalousie (sur la photo principale de cette actualité), comme l’un des responsables du projet et du Centre pour la conservation du bison d’Europe, Fernando Morán, a déclaré à Europa Press.

La naissance a eu lieu dans les recoins les plus profonds de la forêt, un endroit à l’écart de tout et où la mère a été tenue à l’écart du troupeau pendant plusieurs jours. Le nouveau spécimen mâle, âgé d’un peu plus d’une semaine, pèse plus de 30 kilos et, avec sa mère, a commencé à se rapprocher du reste du troupeau.

Les humains le protègent aussi maintenant. La propriété de la ferme a organisé un accès alternatif à la route du bétail qui passe à côté de la ferme afin que leur monde ne soit pas brusquement changé et ils le surveillent également à distance de sécurité, s’assurant que tout se passe bien. Les premières semaines sont essentielles pour être acceptées par le reste des bisons.

Selon Morán, le nouveau spécimen né à Andújar symbolise le résultat de l’effort et le travail de beaucoup pour faire de ce projet une réalité et c’est une étape de plus dans la conservation globale de cette espèce, qui est menée à travers l’Europe et l’Espagne avec force et en privé, sans aide officielle.

Le gouvernement de la Pologne, à travers la forêt domaniale polonaise, a préparé à l’automne 2020 un troupeau de spécimens sélectionnés pour leur génétique afin de fournir une variabilité maximale au projet qui allait démarrer à Andújar. En fait, avec les échantillons qui ont été sélectionnés, on s’attend à ce qu’aucune nouvelle variable sanguine ne soit nécessaire dans une période comprise entre cinq et six ans.

Depuis son arrivée, un suivi intensif de l’adaptation de l’espèce à la Sierra de Andújar et vice versa a été effectué. Caméras de piégeage photo, GPS, étude de l’utilisation de l’habitat par les drones et de nombreuses heures d’observation pour connaître l’interaction du bison d’Europe avec les chênes verts, le lynx, le vautour noir, l’aigle impérial.

Le bison est attendu améliorer les processus naturels tout en ayant la possibilité de vivre dans une zone suffisamment grande pour développer naturellement votre propre biologie. De plus, il est destiné à contribuer à la conservation de cet herbivore et à la possibilité qu’il s’éloigne un peu plus de l’extinction.

Dans toute l’Europe, leurs populations semblent sortir du danger d’extinction auquel elles étaient confrontées. Aujourd’hui, le bison d’Europe voit son nombre augmenter grâce à des programmes de conservation. L’espèce compte aujourd’hui 8 400 spécimens, contre 50 il y a un siècle sur tout le continent.

150 en Espagne et 50000 signatures pour les soutenir

Il y a actuellement 150 bisons en Espagne, dont 10 sont nés en 2020. Les spécimens sont répartis entre les parcs zoologiques et les centres zoologiques de diverses entités, certains disposant de centaines d’hectares.

Il n’y a toujours pas de législation pour qu’ils puissent être de la faune sauvage en liberté en Espagne, bien que cette année plus de 50000 milliers de personnes ont soutenu et demandé au ministère de transition écologique qui protège légalement cet animal selon le règlement européen Réseau Natura 2000

Le prochain test décisif pour le bison d’Andújar sera de faire face à son premier été, avec des températures bien supérieures à 40 degrés. Selon Morán, il ne devrait y avoir aucun problème, car une expérience similaire a déjà été menée en Estrémadure et les températures élevées n’ont pas affecté le troupeau.

Sept mois se sont écoulés depuis l’arrivée des bisons à Andújar et la réponse est «bonne». Selon Morán, les animaux se sont adaptés à l’environnement, mais l’environnement répond également de manière adéquate à ces grands herbivores qui habitaient déjà la péninsule ibérique depuis 1,2 million d’années, en fait la péninsule, selon Morán, était leur «réservoir pendant toutes les glaciations ».

Cependant, les derniers fossiles suggèrent qu’ils étaient encore là il y a plus de 10000 ans. En fait, les peintures rupestres en témoignent. Désormais, avec la naissance de ce veau, une autre étape est franchie dans l’introduction du bison dans la péninsule.

Le projet Andújar est le plus important, bien que des travaux soient déjà en cours dans de nouvelles enclaves d’Andalousie pour reproduire cette expérience et ainsi augmenter le nombre de spécimens de bisons en Espagne.

Cela peut vous intéresser: le retour du bison en Espagne contribuerait à réduire les incendies