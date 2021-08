Il y a déjà 3 000 déchets humains sur la Lune : c’est ainsi que nous polluons d’autres mondes

09.08.2021 à 12:33 CEST

La première chose que les astronautes d’Apollo 11 ont faite lorsqu’ils ont atteint la lune n’était pas exactement solennelle ou épique : ils ont jeté un sac plein d’ordures (dont 30 kilos d’excréments humains) sur la surface lunaire. Juste comme ça sonne. Que la première action de l’homme dans un monde différent du nôtre ait consisté à jeter ses déchets et à les y laisser à l’abandon (comme on le voit sur les images) pourrait être un avant-goût de ce que fera l’humanité en colonisant les planètes.

Jusqu’à présent, nous avons déjà déversé environ 3 000 débris sur la Lune, mais pas seulement là-bas. Il y a plusieurs planètes avec des centaines de débris humains qui peuplent déjà leur surface.

Le premier objet humain à atteindre un autre monde (la Lune) était une sonde d’exploration, Moon 2, lancée par l’Union soviétique, et qui a impacté la surface de la sélénite le 13 septembre 1959. Depuis lors, la Lune a accumulé toutes sortes d’humains. des ordures.

Poubelle? Oui, fondamentalement, à cause de ce nombre, seule une petite proportion sont des artefacts scientifiques encore en activité. La grande majorité sont des déchets humains, et cela comprend tout, des ustensiles mécaniques de toutes sortes aux restes d’excréments et d’urine d’astronautes.

Sur la Lune, il y a des objets aussi divers que un rameau d’olivier doré, un drapeau, un marteau, une plume de faucon, un club de golf& mldr; Le marteau et la perche ont été utilisés pour vérifier expérimentalement, avec beaucoup moins de gravité que sur Terre, que les deux objets tombent au sol en même temps. Le club de golf a simplement été utilisé par l’un des astronautes d’Apollo pour pratiquer ce sport pendant quelques instants. Les six missions humaines qui y sont parvenues ont laissé, comme on le voit, une marque assez visible, et ce n’est pas seulement celle laissée par Neil Armstrong ce jour-là en 1969.

L’historien en chef de la NASA, William Barry, considère la figure de 181 000 kilos (lourds sur Terre) de déchets laissés jusqu’à présent sur la Lune, si les cinq sondes Ranger qui y reposent sont incluses. Et bien que la plupart de ces restes correspondent aux missions Apollo, l’URSS et, plus récemment, la Chine, le Japon, l’Inde et l’Europe ont également contribué à ce dépotoir lunaire.

Mais tout le monde ne les considère pas comme des déchets. L’historien de la NASA y voit de l’archéologie planétaire. “Les futurs visiteurs de la Lune voudront voir les sites antiques des missions Apollo et voir l’équipement utilisé par la NASA, l’Europe, l’agence russe et d’autres pays”, a-t-il déclaré.

Qu’il s’agisse de déchets ou d’archéologie spatiale, la vérité est que la Lune est infestée d’objets humains, et les chiffres continuent de croître, alors que la course lunaire semble être réactivée.

Aussi sur les planètes

Mais l’homme n’a pas seulement commencé à laisser ses restes sur la Lune. Sur les planètes aussi. Spécifiquement, Mars, Vénus, la lune de Saturne Titan et les environs du Soleil collectent des centaines de déchets humains.

Il existe un site web, spaceartefacts.com, qui se consacre à compiler en détail et méticuleusement toutes les vis laissées par l’homme dans les mondes extraterrestres : capots de protection, boulons, mécanismes pyrotechniques, antennes, airbags, réservoirs de carburant, sacs, câbles, perceuses, capsules de toutes sortes & mldr;

De cette façon, il y a 160 objets à la surface de Mars, un autre chiffre identique sur Vénus, 14 sur la lune Titan (Saturne), un sur Mercure et jusqu’à 500 en orbite autour du Soleil. Les « débris spatiaux » autour de la Terre ou des planètes ne sont pas comptés.

Depuis que le premier objet humain à tomber sur une autre planète (la sonde soviétique Mars 2) s’est écrasé à la surface de Mars le 27 novembre 1971, on peut dire que la Terre envahit Mars. Des sondes perchées sur son sol, des rovers qui parcourent des kilomètres à travers la géographie martienne, des parachutes laissés là, des boucliers protecteurs abandonnés et une myriade de mécanismes et d’objets liés à ces vaisseaux peuplent déjà les quatre points cardinaux de la planète rouge.

Sur Vénus, là où les Soviétiques ont toujours dirigé les États-Unis, les années 1980 ont été riches en visites d’artefacts humains, en particulier avec les sondes Venera. Hormis ce qu’il reste de ces vaisseaux (brûlés par la température infernale vénusienne), il y a épingles et plaques avec le logo de l’URSS qui étaient dispersées dans la région, manches éjectées de l’objectif des caméras de télévision des sondes, pièces de protection, parachute & mldr;

Les nombreux objets qui orbitent autour du soleil ont une origine très diverse : des navires qui ont terminé leur fonction et se sont retrouvés piégés par sa gravité et y resteront presque éternellement, en passant par les « débris spatiaux » ordinaires qui sont également restés en orbite solaire jusqu’aux artefacts qui ils ont raté.

Les restes sur la lointaine lune Titan sont dus à la sonde que l’agence européenne ESA a réussi à poser à sa surface en janvier 2005, dans la région de Xanadu.

Avons-nous commencé à polluer le système solaire ? Les amoureux de l’exploration spatiale voient ces épaves comme vestiges vénérables qui doivent être conservésMais il existe déjà certaines organisations environnementales qui commencent à se demander s’il ne faudra pas créer une division interplanétaire pour s’occuper du nettoyage des mondes que l’homme colonise, même s’il n’y a pas encore mis les pieds.

Liste complète des objets humains sur la Lune: https://www.history.nasa.gov/FINAL%20Catalogue%20of%20Manmade%20Material%20on%20the%20Moon.pdf

Web avec tous les objets humains sur les planètes et l’espace: spaceartefacts.com

