Il y a déjà 306 espèces envahissantes dans les rivières espagnoles et 272 autres arrivent

Les Les espèces envahissantes menacent de changer complètement la carte de la biodiversité ibérique, remplaçant en masse les espèces autochtones par d’autres importées de toutes sortes de pays, à la fois volontairement et involontairement. Selon le dernier décompte, il existe déjà 306 espèces animales et végétales exotiques dans les rivières, lacs et estuaires espagnols, auxquels il faut ajouter 272 autres qui sont susceptibles de l’être dans un avenir immédiat. Ceux qui ont envahi d’autres écosystèmes sur le continent ou sur la côte ne sont pas inclus.

Des scientifiques espagnols et portugais ont identifié pour la première fois les 272 espèces potentiellement envahissantes dans les eaux continentales des deux pays, ce qui permettra la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce et d’éradication pour éviter des dommages écologiques et économiques. Ces nouvelles espèces envahissantes s’ajouteraient à celles déjà installées dans la Péninsule.

Les espèces sont répertoriées dans la publication ‘Liste des espèces exotiques potentiellement envahissantes dans la péninsule ibérique 2020», disponible sur le site du projet européen Life Invasaqua, promoteur de cette recherche.

Le poisson dormeur de l’Amour, le crabe marbré, l’ortie aquatique de Caroline, le poisson à tête de serpent du nord, le théier du Sénégal ou encore le crapaud canne sont quelques-unes de ces 272 espèces déjà envahissantes dans d’autres pays et elles ont causé des dégâts considérables.

Ces spécimens « sont déjà au stade du transport ou de l’introduction etn la péninsule ibérique et devraient être pris en compte dans les systèmes d’alerte précoce de l’Espagne et du Portugal & rdquor;, souligne Francisco José Oliva, professeur de zoologie à l’Université de Murcie, coordinateur du projet Life Invasaqua et l’un des auteurs de l’étude.

Dans la plupart des cas, ces espèces atteignent la péninsule comme animaux de compagnie, ornements ou par l’aquaculturefait remarquer Oliva.

La liste, résultat d’un processus d’évaluation systématique et du consensus de 60 experts de plus de 30 institutions différentes en Espagne et au Portugal, vise à servir de base à la prévention et à l’alerte précoce par les administrations des deux pays, ainsi qu’à promouvoir coopération en la matière.

306 espèces envahissantes déjà établies

Dans le même temps, Life Invasaqua publie vient de publier le « Liste des espèces aquatiques exotiques de la péninsule ibérique 2020, résultat des travaux du groupe d’experts susmentionné.

La publication identifie un total de 306 espèces introduites dans les eaux continentales de la péninsule, dont 200 sont « clairement établis ou naturalisés & rdquor; dans les systèmes aquatiques d’eau douce et les estuaires de la péninsule ibérique, ce qui implique « un risque très élevé pour l’environnement et l’économie », souligne Oliva.

Les experts ont vérifié que, sur ces 306 espèces fluviales invasives, seul un pourcentage inférieur à 40% se trouve dans le catalogue européen ou celui des ressortissants espagnols ou portugais, ce qui implique que la possession ou la commercialisation de celles qui ne sont pas incluses est toujours autorisée. .

Les groupes les plus représentés dans ces 306 espèces sont les vertébrés, les crustacés et les mollusques, bien que les plantes aquatiques exotiques soient également en nombre considérable.

Ces groupes représentent plus de 70 % des espèces établies.

Outre les espèces invasives les plus emblématiques comme le Vison d’Amérique, poisson-chat, moule zébrée ou camalot, cette liste comprend également d’autres spécimens moins connus mais avec un problème notable tel que el ragondin, grenouille africaine à griffes, percas du soleil, crabe signal, palourde asiatique ou azolla.

Ils déplacent les espèces indigènes

Des études récentes montrent qu’il y a une augmentation accélérée de l’entrée de nouvelles espèces exotiques sur le continent européen et, par conséquent, également en Espagne et au Portugal, ainsi que leurs problèmes écologiques et économiques associés.

Le plus gros problème pour ces espèces est rivaliser avec les peuples autochtones pour les mêmes aliments et habitats, et comme les envahisseurs ont tendance à s’adapter rapidement, ils finissent par déplacer les indigènes.

Mais, en plus, les espèces exotiques causent de graves dommages à l’économie nationale, en raison des effets qu’elles provoquent sur la pêche, les systèmes agricoles et naturels en général, et même sur les infrastructures publiques.

L’identification des espèces exotiques présentes ou potentiellement présentes dans un pays constitue une partie de la base des mesures de détection précoce et de réponse rapide, c’est pourquoi Life Invasaqua s’est concentré sur la préparation et la publication de ces listes techniques, qui sont un outil essentiel pour les techniciens et les gestionnaires.

« Ces listes sont des outils pour comprendre et gérer les voies d’introduction d’espèces exotiques dans les systèmes d’eau douce et d’estuaire, ainsi que pour communiquer l’ampleur du problème à toutes les autorités et parties prenantes concernées », explique Spyridon Flevaris, responsable des politiques de biodiversité de la Commission européenne.

Ces deux publications serviront de base au contrôle du respect de l’objectif de la Stratégie de l’UE sur la biodiversité jusqu’en 2030 pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE), et pour l’application d’autres directives européennes (Stratégie Habitats et Oiseaux, Eau et Mer).

