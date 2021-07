Il y a déjà 580 000 hectares de territoire en détention en Espagne, 47% de plus qu’en 2017

in

07/10/2021 à 09h30 CEST

La garde du territoire consiste en un mécanisme par lequel les propriétaires fonciers les attribuent à des individus ou à des groupes pour veiller à leur conservation, réalisant les actions convenues entre les deux parties. Partant de ce concept général, les modalités de l’accord sont très diverses et dépendent toujours de la volonté des acteurs.

le entités dépositaires Ce sont des organismes publics ou privés à but non lucratif qui participent activement à la conservation du territoire à travers les techniques de la garde territoriale. Des organisations aussi diverses qu’une association de quartier, une organisation de conservation, une fondation, un conseil municipal, un consortium et un autre type d’entité publique peuvent agir en tant qu’entité dépositaire.

C’est une formule qui continue de gagner des adeptes en Espagne. La zone de détention dans notre pays ne cesse de croître.

Environ 580 000 hectares sont inscrits au recensement 2018-2019 des territoires en détention, ce qui représente une augmentation de 47,3 % par rapport à 2017.

Il s’agit de données collectées par le sixième inventaire des initiatives d’intendance territoriale en Espagne, réalisé par la Fondation pour la biodiversité du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique.

Pour réaliser la garde du territoire, des accords et des mécanismes de collaboration continue sont promus entre les propriétaires, les entités de garde et d’autres agents publics et privés.

L’inventaire des initiatives d’intendance territoriale en Espagne est l’un des produits fondamentaux de la plate-forme d’intendance territoriale coordonnée par la Fondation pour la biodiversité, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Outil pour la conservation de la nature

C’est donc la seule source au niveau de l’État d’informations sur les entités et les accords de garde, ce qui en fait un instrument clé pour analyser l’état et l’évolution de cet outil. conservation de la nature, selon la Fondation.

L’utilisation de ces « accords volontaires & rdquor; Il est en augmentation ces dernières années. Selon les données recueillies dans ce sixième inventaire, l’augmentation « à la fois de la superficie et du nombre d’entités et d’accords de garde des terres établis pour la conservation & rdquor ;.

Selon le document, la superficie foncière dédiée à la garde du territoire s’élève à 577 915 hectares, ce qui représente une augmentation de 56 % depuis le début de l’Inventaire en 2008.

Dans le document actuel, il y a 218 entités avec des accords de conservation, bien plus que les 148 de l’édition précédente, ce qui représente une augmentation de 47,3%, et 3 100 accords ont également été enregistrés.

L’augmentation des accords se produit dans pratiquement toutes les communautés autonomes, bien que l’Aragon (147), la Galice (135) et la Région de Murcie (121) se démarquent.

Selon le document, 73% des accords sont sur des terres privées ; 15% dans le domaine public, 16% dans la propriété communale et 4% dans le domaine public.

L’utilisation des terres prédominante est la foresterie (37 %), suivie par l’agriculture (13 %), les prairies (11 %) et les berges et les zones humides (6 %).

Les accords de gestion des terres établis dans les zones du réseau Natura 2000 s’élèvent à 38 % en totalité et 8 % en partie.

La loi sur le patrimoine naturel et la biodiversité de 2007 intègre le concept de gestion des terres et souligne l’obligation des administrations publiques de le promouvoir.

De même, le Plan stratégique pour le patrimoine naturel et la biodiversité de 2011 inclut la nécessité de créer un Registre des entités gardiennes, pour lequel la Fondation a lancé le processus de formalisation d’un registre administratif afin de garantir un cadre juridique et fiscal et financier pour le accords de garde du territoire.

En cas de promotion d’une entité de garde de territoire, il est utile de savoir :

En cas de promotion d’une entité de garde de territoire, il est utile de savoir :1. En Espagne, une entité de garde n’a pas de forme juridique propre. Une association, une fondation, un consortium, une mairie ou d’autres entités publiques similaires peuvent agir en tant qu’entité dépositaire pour autant qu’elles le prévoient dans leurs objectifs.

2. Il est très utile d’élaborer un plan stratégique, un directeur ou un fonctionnement de l’entité et de suivre ses directives. Le plan doit démontrer la faisabilité technique et économique et les moyens d’obtenir des ressources.

3. Vous devez préparer ou réviser les statuts afin qu’ils incluent comme objectif celui d’agir en tant qu’entité gardienne du territoire. Assurez-vous que les statuts sont conformes à la législation en vigueur et qu’ils vous permettent d’agir dans les lignes que vous avez proposées.

4. S’efforcer d’organiser et de faire fonctionner correctement le conseil ou le conseil d’administration de l’entité conformément aux statuts. Ses membres sont des promoteurs actifs et impliqués dans l’orientation stratégique de l’entité.

5. Essayer d’obtenir un fonctionnement correct de l’entité, qu’elle soit bénévole ou professionnalisée.

6.Vous devez prévoir les ressources financières, matérielles et humaines pour chaque nouveau projet. Les projets ou initiatives d’intendance ne devraient pas être lancés sans ressources claires et suffisantes, ou sans planification.

7. Une attention particulière doit être portée aux relations extérieures de l’entité : communication, partenaires, citoyens, institutions, société en général & mldr;

8.Chaque fin ou début d’année, vous devez préparer un rapport annuel ainsi que des objectifs et des budgets pour la nouvelle année.

9. Le plus important est que votre entité soit perçue et crédible, efficace et professionnelle (mais pas nécessairement professionnalisée).

Informations sur la garde du territoire sur le site du ministère de la Transition écologique : https://www.custodia-territorio.es/la-custodia

Cela pourrait aussi vous intéresser : La garde du territoire : restaurer la planète