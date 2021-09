Il y a déjà cinq morts de José Fernández

in

Aujourd’hui, 25 septembre 2021, cela fait cinq ans depuis le décès de José Fernandez qui a perdu la vie après un accident de bateau et a quitté le monde du baseball et MLB en deuil.

Le matin du dimanche 25 septembre 2016, nous avons tous été choqués par la nouvelle selon laquelle José Fernandez avait perdu la vie avec trois autres personnes, cependant, aucun adepte de la MLB il a su oublier ce jour où le baseball a perdu l’une de ses plus grandes stars.

Au cours de sa courte carrière dans le MLB, José Fernandez Le joueur de 24 ans avait déjà remporté le prix de la recrue de l’année et avait été sélectionné deux fois pour le match des étoiles, il était le meilleur lanceur des Marlins de Miami à l’époque, un record à vie de 38-17 avec une MPM de 2,58 avec environ 689 retraits au bâton.

La dernière fois que José Fernández est sorti sur le monticule, il l’a fait gros, lançant environ huit manches avec douze retraits au bâton permettant trois coups sûrs et blanchissant les Nationals de Washington, cependant, il ne savait pas que sa dernière sortie dans les ligues majeures était une série.

En seulement quatre saisons avec le Marlins de Miami, Il avait également gagné tout l’amour et l’affection de ces fans des habitants de cette ville, car il y a d’innombrables Latinos qui parlent la même langue et c’est pourquoi ils ont sympathisé un peu plus avec le cubain.

Il ne fait aucun doute qu’au rythme où j’étais José Fernandez, il serait l’un des lanceurs les mieux payés de l’histoire des majors : de telle sorte qu’il est impossible d’oublier comment cette bête a lancé, avec un slider phénoménal et une balle rapide allant jusqu’à 100 milles qui a laissé les frappeurs se faire des illusions.

Aujourd’hui marque le cinquième anniversaire de l’accident mortel qui a mis fin à la vie de l’un des lanceurs les plus charismatiques et les plus talentueux de cette génération de baseball : le cubain Jose Fernández (El Niño), qui à 24 ans a laissé un grand trou dans le sport. # RIP pic.twitter.com/kx4A7TbMYw – Javier Gonzalez / 🇺🇸 (@ AstrosCoverage1) 25 septembre 2021

Encore une fois, on se souvient entre le milieu de la douleur et de la tristesse, un fragment de la MLB qui vit au paradis avec Yordano Ventura et Oscar Taveras.