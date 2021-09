Il y a déjà de la triche dans ‘Call of Duty: Vanguard’

Call of Duty: Vanguard n’est pas disponible avant le 5 novembre, mais les tricheurs se préparent déjà à gâcher le plaisir de tout le monde. Non seulement les plates-formes de triche offrent un accès à vie aux tricheurs bien avant la date de sortie de Call of Duty: Vanguard, mais les joueurs rencontrent déjà des tricheurs pendant la bêta ouverte, a rapporté Waypoint mardi.

Les rapports de tricherie pendant la bêta ouverte ont commencé à affluer presque immédiatement. Le plus souvent, des hacks muraux et des robots de visée, entre autres, qui donnent aux tricheurs des avantages considérables par rapport aux personnes jouant légitimement. Comment cela peut-il commencer avant que Call of Duty: Vanguard ne soit même sorti, demandez-vous? Eh bien, c’est parce que le logiciel back-end de Call of Duty est le même depuis des années.

« Le noyau de la [Call of Duty] Le moteur n’a pas beaucoup changé au cours de la vie de la franchise, donc porter une triche d’un jeu à un autre a toujours été très facile », a déclaré une source anonyme via Waypoint. « Les développeurs de triche ont des incitations supplémentaires pour que cela fonctionne pendant la version bêta : c’est une bonne publicité pour eux d’être les premiers, et cela leur permet de capturer des captures d’écran et des vidéos pour le marketing. La plupart du temps, la triche est offerte gratuitement à leurs clients existants. Certains sont même gratuits pour tout le monde.

Découvrez ci-dessous un extrait des astuces de aim-bot dans la bêta ouverte de Call of Duty: Vanguard.

Rien de tout cela ne devrait surprendre quiconque joue à Call of Duty: Warzone, car ce jeu regorge de tricherie. Cependant, Activision déploie un nouveau système anti-triche pour Warzone et Vanguard afin d’atténuer le problème de triche. En espérant que ce soit le cas, de toute façon.

