Il y a déjà des dates pour la prochaine saison NBA

Après deux saisons très compliquées à cause du coronavirus, la NBA se jouera à dates normales la saison prochaine. Cela a été avancé par le journaliste de ., Sams Charania, qui a annoncé certaines des dates les plus importantes de la saison prochaine. Le début de la ligue régulière aura lieu le 19 octobre. Ainsi, octobre est une nouvelle fois le mois qui accueillera les premiers matchs de la NBA, une tradition qui avait été rompue l’année dernière par la pandémie. En 2020, cela a commencé en décembre, puisque la saison précédente, 19-20, a dû être prolongée jusqu’au mois d’octobre, précisément.

En plus de la soirée d’ouverture, d’autres dates importantes sont également connues. La pré-saison débutera le 28 septembre, les playoffs le 16 avril 2022, les finales le 2 juin et, s’il y a sept matchs pour le titre, le septième aurait lieu le 19 juin. La soirée du repêchage aurait lieu quatre jours plus tard, le 23 juin.