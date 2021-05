Il y a déjà des nominés pour les prix de la saison: Curry, Embiid et Jokic jouent le MVP

Le meneur vedette des Golden State Warriors Stephen Curry et les centres, le Serbe Nikola Jokic des Denver Nuggets et le Camerounais Joel Embiid des Philadelphia Sixers, ont été sélectionnés comme finalistes pour le prix du joueur le plus utile (MVP) de la saison régulière 2020-2021. en NBA. Les trois meilleurs noms votés pour chacun des meilleurs prix de fin de saison de la NBA – MVP, joueur défensif de l’année, recrue de l’année, sixième homme de l’année, joueur le plus amélioré et entraîneur de l’année – ont été annoncés sur Inside La TNT NBA avant les Washington Wizards et les Indiana Pacers se sont rencontrés dans le match pour la huitième place des éliminatoires de la Conférence Est.

Pour Curry, Jokic et Embiid, obtenir le prix leur permettra d’obtenir une reconnaissance historique, car pour le premier, ce serait son troisième en tant que professionnel, ce qui ferait de lui l’un des neuf joueurs de l’histoire de la NBA à remporter au moins trois MVP. récompenses., lier

avec Magic Johnson, Larry Bird et Moses Malone. Alors que Jokic et Embiid obtiendraient leur premier prix depuis leur arrivée en NBA et aussi la première fois qu’un centre recevait la reconnaissance depuis que Shaquille O’Neal l’a obtenu en 2000 avec les Lakers de Los Angeles.

Curry, 33 ans, est devenu le joueur le plus âgé à mener la ligue depuis Michael Jordan, avec une moyenne de 32 points par match alors qu’il se remettait d’avoir raté tous les matchs sauf cinq l’année dernière pour jouer 63 cette saison. Le meneur d’étoiles a permis aux Warriors d’atteindre le tournoi de play-in de la puissante Conférence de l’Ouest, en huitième places, et bien que la nuit dernière, ils aient perdu le deuxième match du tournoi d’entrée 103-100 contre les Lakers de Los Angeles. , ils auront tout de même l’occasion d’atteindre la huitième place des éliminatoires si ce matin, à domicile, ils battaient les Memphis Grizzlies. Jokic a connu l’une des meilleures saisons offensives de l’histoire de la ligue, avec une moyenne de 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives, tout en ayant 57% de tir sur le terrain, 39% en 3 points et 87% en ligne. Sa contribution tout au long de la saison, qui a permis aux Nuggets de terminer troisième de la Conférence Ouest, en fait le favori pour remporter le prix. Embiid a connu la meilleure saison de sa carrière, avec une moyenne de 28,5 points, 10,6 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,4 bloc par match pour les Sixers, les aidant à atteindre le meilleur record de la Conférence Est et à être champions de la division Atlantique.

Reste des prix

Défenseur de l’année

Un autre grand européen, le centre français d’Utah Jazz Rudy Gobert, lauréat de deux prix du joueur défensif de l’année, est finaliste pour en remporter un troisième cette saison, accompagné du meneur des Sixers australiens Ben Simmons et de l’ailier. Le centre des Warriors Draymond Green, le vainqueur dans l’édition 2017.

Recrue de l’année

Un trio extérieur de LaMelo Ball des Charlotte Hornets, Anthony Edwards des Minnesota Timberwolves et Tyrese Haliburton des Sacramento Kings, ont mené le vote pour la recrue de l’année.

Sixième homme

Deux des coéquipiers de Jazz de Gobert, l’attaquant australien Joe Ingles et le meneur Jordan Clarkson, ont terminé finalistes pour le prix du sixième joueur aux côtés du meneur vétéran des New York Knicks Derrick Rose.

Joueur le plus amélioré

Le coéquipier de Rose, l’attaquant de puissance Julius Randle, est l’un des trois finalistes pour le joueur le plus amélioré, avec deux autres numéro 4 du repêchage, Jerami Gran des Detroit Pistons et son coéquipier Michael Porter Jr. de Jokic sur les Nuggets.

Entraîneur de l’année

L’entraîneur de Randle, Tom Thibodeau, qui a remporté le prix de l’entraîneur de l’année en 2011, a une chance de le gagner dix ans plus tard. Thibodeau, avec l’entraîneur des Phoenix Suns Monty Williams et l’entraîneur de jazz Quin Snyder, sont les finalistes qui aspireront à remporter le prix.

La NBA renoue avec sa longue tradition cette année en annonçant les différents lauréats lors des éliminatoires, par opposition à la remise de prix de fin de saison récemment créée. La ligue a fait de même lors de sa bulle au Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, l’année dernière, après la déclaration de la pandémie de coronavirus.