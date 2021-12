Il y a déjà huit cas confirmés

29/12/2021 à 17:01 CET

Carles Rosell

Les choses se compliquent, et de quelle manière, à Montilivi. Suivant la tendance de la plupart des équipes, en première et deuxième division, Gérone n’échappe pas au coronavirus et ce matin le club a annoncé trois autres cas. Deux d’entre eux correspondent à des footballeurs de l’équipe première, tandis que l’autre est membre de la filiale rojiblanco, qui évolue dans le groupe catalan de la Troisième RFEF.

Une fois ces résultats connus, le club a lancé le protocole sanitaire pertinent promu par la Liga, avec lequel toutes les personnes concernées ont commencé une quarantaine chez toi, qu’ils ne pourront pas quitter tant qu’ils ne seront pas complètement rétablis et prouvés par des tests médicaux.

Ces trois derniers points positifs ajouter aux cinq qui a été révélé lundi dernier et qui correspond à trois joueurs et deux membres du staff dirigé par Míchel Sánchez. Alors maintenant il y a jusqu’à cinq footballeurs de la première équipe éliminée à cause du virus.

Aucun d’eux ne pourra jouer, au moins, ce dimanche prochain sur le terrain de Huesca, dans lequel ce sera le premier match officiel de 2022. De même, leur participation au duel du 6 janvier, correspondant aux seizièmes de finale de la Copa del Rey contre Osasuna à Montilivi.