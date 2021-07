Il y a déjà un programme pour Barça-Getafe pour la troisième journée !

in

23/07/2021 à 19:03 CEST

La Ligue a déjà confirmé la horaires de la troisième journée de compétition, dans laquelle le Fútbol Club Barcelona accueillera Getafe le dernier dimanche d’août (à 17h00). Ce sera le deuxième match au Camp Nou après Barça-Real Sociedad des débuts du Barça en championnat.

La troisième semaine de compétition débutera le vendredi 27 août, lorsque les affrontements del Majorque-Espanyol (à 20h00) et de Valence-Deportivo Alavés (à 22h15). La journée de samedi sera ouverte par le Celta-Athletic Club, qui se jouera à 17h00 et qui sera la seule qui pourra être suivie ouverte par Gol. Ensuite, la Real Sociedad-Levante et Elche-Sevilla à 19h30 seront diffusées simultanément. Finalement, Le Betis clôturera la journée, qui accueillera le Real Madrid au Benito Villamarín à 22h00

dimanche sera Barça-Getafe qui commencera la journée. Ils seront suivis par Cadix-Osasuna et Rayo Vallecano-Grenade à 19h30. Oui Le champion en titre, l’Atlético, qui accueillera Villarreal, clôturera la troisième semaine dans le Wanda Metropolitano.

C’est ainsi que reste la troisième journée de la Ligue de Santander