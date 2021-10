Il y a déjà un propriétaire pour le système d’alerte d’urgence numérique espagnol

Le COVID-19, les incendies ou, enfin, l’éruption du Volcan La Palma nous indique clairement qu’une urgence majeure peut survenir à tout moment. Souvent, nous ne savons pas si cela s’est produit ou non, par conséquent, le gouvernement Vous pouvez avertir tous les citoyens par téléphone mobile lorsqu’une urgence se produit. Les Système national d’alerte publique d’Espagne.

Une fois le projet de plateforme dévoilé, l’étape suivante consiste à le créer puis à le lancer. Le déploiement de ce système arrivera au plus tard le juin 2022 et aura un usage obligatoire selon Code européen des communications électroniques.

La société choisie pour envoyer ces alertes est Everbridge, qui sera accompagné des quatre grands opérateurs, Telefónica, Vodafone, Orange et MásMóvil, qui fournira l’infrastructure pour envoyer ces messages. Ces messages d’alerte atteindront non seulement les citoyens du pays, mais aussi les touristes qui visitent.

L’ensemble du système sera situé dans le Réseau national d’alerte (RAN) de la Protection Civile et les messages d’avertissement seront envoyés par différents canaux. Le premier, la couverture réseau. C’est-à-dire à travers un SMS bien qu’il soit également prévu d’accepter les notifications. Une autre option sera d’accéder au la toile, réseaux sociaux, e-mail ou appareils connectés.

« Compte tenu de l’impact sur la sécurité publique et les économies du monde entier, causé par des événements de nature physique et numérique, y compris cyber-attaques ou la effets de la pandémie, toutes les administrations nationales, régionales et locales peuvent bénéficier d’une plateforme moderne et évolutive pour pouvoir communiquer avec tous les résidents et visiteurs en situation critique. » Tels étaient ses propos après avoir accepté l’attribution de la plateforme.

L’un des avantages de l’Espagne pour profiter de ce système est son pourcentage élevé de personnes disposant de téléphones portables, un 96%. De cette manière, l’Espagne rejoint une liste de pays, tels que les pays nordiques, où ce système d’alerte mobile est mis en œuvre. La portée de cette couvrira 99% de la population, bien que les messages puissent également être axés sur un seule zone où la catastrophe s’est produite.

