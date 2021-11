Il y a déjà une bande-annonce pour Spider-Man : No Way Home et c’est tout le spectaculaire que nous voulions | Divertissement

La bande-annonce du troisième et très attendu film de Spider-Man avec Tom Holland en tant que personnage principal a fait exploser l’anticipation du film de Sony dans le monde entier. La clôture de la trilogie s’annonce très bien.

Depuis que Tom Holland est venu dans l’univers des super-héros pour jouer à Spider-Man, la franchise a été revalorisée. Premièrement, parce que les films sont plutôt bons, et deuxièmement, parce que l’acteur est touché par la baguette.

Après Spider-Man : Homecoming et sa suite Spider-Man : Far for Home, c’est au tour de Spider-Man : No Way Home, et ce troisième film devrait conclure le parcours de ce Spider-Man remodelé.

Le film amène au grand écran de nombreux protagonistes d’autres films comme le Docteur Strange, le Bouffon Vert ou le Docteur Octopus, entre autres.

En raison d’un mauvais sort pour effacer l’identité de Spider-Man de la mémoire de tous, beaucoup d’ennemis d’autres univers finissent par arriver dans le monde de Peter Parker.

Et à partir de là c’est à chacun d’imaginer ce qui va se passer car on ne veut pas rentrer dans les spoilers et spoilers désagréables pour la plupart, les trailers actuels en ont déjà assez.

Cette saga Spider-Man est la démonstration que l’univers Marvel de la bande dessinée peut être réalisé en dehors de DisneyPuisque, comme vous le savez, les films Spider-Man appartiennent à Sony, l’un de leurs derniers œufs d’or.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sortira en salles le 17 décembre en salles (au moins aux États-Unis) et on s’attend à ce que très bientôt ils commencent à donner des dates pour sa première en Espagne. Sera-ce l’adieu de Tom Holland à son rôle d’homme-araignée ?