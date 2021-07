Il y a déjà une date de lancement et une première bande-annonce pour ‘FIFA 22’

‘FIFA 22’, la nouvelle édition du jeu vidéo de football à succès d’Electronic Arts (EA), sera lancé dans le monde entier le 1er octobre, avec « l’expérience de jeu la plus réaliste et la plus immersive au monde » grâce à la technologie « HyperMotion » de nouvelle génération.

Le titre sera mis en vente sur toutes les plateformes : PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X | S, Xbox One, PC (via Origin et Steam) et Google Stadia.

Avec la technologie « HyperMotion », « FIFA 22 » combinera une capture de match 11v11 avancée et une nouvelle technologie propriétaire d’apprentissage automatique fournir “l’expérience de football la plus réaliste, fluide et réactive” pour les consoles de nouvelle génération et Stadia, libérant “l’excitation, la passion et la physique” de ce jeu vidéo emblématique, a déclaré EA dans un communiqué.

“FIFA 22 offrira à des millions de fans à travers le monde la possibilité de participer au sport qu’ils aiment tant d’une manière sans précédent» souligne Nick Wlodyka, directeur général d’EA SPORTS FIFA.

« Chaque joueur vit la ‘FIFA’ à sa manière, mais le jeu sur le terrain est la constante qui unifie tout. Nous sommes ravis d’offrir une innovation profonde à cet égard, en tant que « HyperMotion » va élever cette dynamique sur les plateformes de nouvelle génération et Stadia, et changer complètement la sensation du jeu vidéo“, Ajouter.

Cette nouvelle édition de « FIFA » proposera également des fonctionnalités approfondies et innovantes dans d’autres sections. du jeu vidéo et de ses modes les plus populaires, tels que « mode carrière », VOLTA FOOTBALL, « clubs pro » et « FIFA Ultimate Team ».

Les joueurs trouveront plus de cohérence et des personnalités distinctes entre les poteaux de but avec une reconstruction complète du système de gardien de but, une toute nouvelle expérience lorsqu’il s’agit de créer un club en « mode carrière », un nouveau jeu vidéo réinventé dans VOLTA FOOTBALL et l’introduction de « FIFA Ultimate Team Heroes », des éléments totalement inédits qui représentent les histoires et la gloire des grands joueurs cultes .

L’attaquant du Paris Saint-Germain et icône du football mondial,Kylian Mbappé, apparaît en couverture pour la deuxième année consécutive, faisant de lui l’un des rares à avoir obtenu le statut de star de la couverture dos à dos, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

“Être sur deux couvertures consécutives de ‘FIFA’ est incroyable», souligne Mbappé sur les réseaux sociaux. “J’ai une relation très spéciale avec le jeu vidéo et j’espère pouvoir profiter de ‘FIFA 22’ avec vous tous.”

Avec plus de 17 000 joueurs dans plus de 700 équipes, dans plus de 90 stades et plus de 30 ligues, FIFA 22 est le seul jeu où vous pouvez jouer dans des compétitions officielles telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Santander, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.

Bien que le jeu ne soit pas en vente avant le 1er octobre, tous les joueurs peuvent le précommander à partir d’aujourd’hui sur le site officiel d’EA.