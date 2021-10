Il y a déjà une date pour les parachaines Polkadot !

Il y a une proposition pour démarrer les enchères de parachaines à Polkadot. Plus précisément, il y a quelques heures, il a été annoncé que les parachaines Polkadot débuteraient le 11 novembre 2021.

À cet égard, Robert Habermeier, fondateur de Polkadot a déclaré : « Presque exactement cinq ans après que la vision d’un cadre multi-chaînes hétérogène a été décrite pour la première fois dans le livre blanc de Polkadot, les parachaînes sont maintenant officiellement prêtes à être diffusées. » .

5 ans après que la vision d’un framework multichaîne hétérogène ait été esquissée pour la première fois dans le livre blanc de Polkadot, les parachains sont maintenant prêtes à être lancées sur Polkadot. La motion 118, pour programmer les premières enchères, a été adoptée par le conseil et est maintenant soumise à un référendum public.https : //t.co/8pt3aT4vO3 – Polkadot (@Polkadot) 13 octobre 2021

Ainsi, les parachaines sont l’un des composants les plus intégraux de Polkadot. Et, ils représentent des Blockchains diverses et spécialisées.

En fait, son lancement marque la dernière étape du processus de lancement en plusieurs phases de Polkadot. Qui a commencé le 26 mai 2020.

Soit dit en passant, les parachains ont déjà été implémentées et exécutées sur Kusama. En juin, la première vente aux enchères de machines à sous parachains a eu lieu dans le réseau Polkadot Canarian.

La proposition d’enchères Polkadot Parachain

Selon la motion présentée, les premières enchères de machines à sous parachaines Polkadot débuteront le 11 novembre 2021. Soit dit en passant, la motion 118 a été présentée au Conseil Polkadot.

« Afin de certifier les garanties de stabilité, je suggère, avec cette proposition, que le Conseil et la gouvernance du réseau limitent le nombre de créneaux de parachains à Polkadot à 75 % de celui de Kusama. »

Ajoutant : « Ce programme initial durera jusqu’au début du mois de mars, au fur et à mesure que le réseau s’agrandit. Le Conseil peut suggérer une cadence d’enchères mise à jour pour rester dans un facteur de sécurité raisonnable par rapport au nombre de parachains à Kusama.

Plus précisément, dans une déclaration, Polkadot a indiqué que la proposition était soumise à un référendum public. Et il se compose de deux parties :

Le premier lot de cinq enchères. Avec une nouvelle vente aux enchères chaque semaine Un deuxième lot de 6 ventes aux enchères aura lieu avec une nouvelle vente aux enchères toutes les deux semaines.

Dates des enchères

Ainsi, la motion 118 est constituée d’une stratégie de programmation d’enchères sur 3 à 6 mois. Et ils commenceraient vers midi (UTC) le 11 novembre 2021.

En fin de compte, chaque vente aux enchères à Polkadot attribuera un créneau de parachains pour un total de 96 semaines. Divisé en huit périodes de location de 12 semaines.

Voici les dates de lots proposées pour les enchères Polkadot :

Lot 1

Du 11 novembre au 18 novembre 202 118 novembre 2021 au 25 novembre 2021 Du 25 novembre 2021 au 2 décembre 202 12 décembre au 9 décembre 2021 Du 9 décembre au 16 décembre 2021Lot 2

Du 23 décembre 2021 au 30 décembre 202 16 janvier 2022 au 13 janvier 2022 Du 20 janvier 2022 au 27 janvier 2022 3 février 2022 au 10 février 2022 Du 17 février 2022 au 24 février 2022 3 mars , 2022 au 10 février 2022

Lot 2 – cadence de 2 semaines ; avec des enchères qui durent encore 1 semaine

• Vente aux enchères 6 : 23 déc. 2021 – 30 déc. 2021

• Vente aux enchères 7 : 6 janv. 2022 – 13 janv. 2022

• Vente aux enchères 8 : 20 janv. 2022 – 27 janv. 2022

• Vente aux enchères 9 : 3 février 2022 – 10 février 2022

• Vente aux enchères 10 : 17 février 2022 – 24 février 2022 – Polkadot (@Polkadot) 13 octobre 2021

Fait amusant, selon Habermeier : « Soyez prêt pour une première sortie de production. Cela ne signifie pas nécessairement que le code est pleinement mature. C’est-à-dire qu’ils peuvent encore avoir des erreurs non détectées.

En conclusion, après l’annonce, le DOT a déjà commencé à exploser. De plus, selon les analystes, le prix augmentera jusqu’au lancement des parachains. Au moment d’écrire ces lignes, DOT se négocie à 40,02 $. Selon notre outil Crypto Online.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Alan Lakein : « Planifier, c’est amener le futur au présent, afin que vous puissiez y faire quelque chose maintenant. »

