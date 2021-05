Il y a des achats criants sur le marché – le moment est venu d’acheter

Les actions ont mieux résisté aujourd’hui, mais l’histoire jusqu’à présent cette semaine est de savoir comment les actions de croissance ont été écrasées hier. En fait, ils se font enculer depuis deux mois. Si vous êtes un lecteur régulier de MoneyWire, vous savez ce que je suis sur le point de dire…

Source: ImageFlow / Shutterstock.com

Le recul donne aux investisseurs opportunistes une grande ouverture.

Certains stocks ont été battus au point où ils crient maintenant à des achats. La clé, bien sûr, est de découvrir les bons.

Dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui, je veux aider à mettre les choses en perspective. Si vous êtes un investisseur à long terme, vous devriez rechercher des entreprises qui sont des perturbateurs… des entreprises qui, selon vous, vont croître et prendre des parts de marché au cours des cinq à 10 prochaines années… des entreprises dont les tendances continueront de croître quoi qu’il arrive .

Si vous y êtes pour le long terme et que vous avez une vue d’ensemble, vous savez que lorsque de tels replis se produisent, il n’est pas temps de courir pour les collines. Il est temps de bondir.

C’est la stratégie de croissance que nous suivons dans mes newsletters d’investissement. Et dans le podcast d’aujourd’hui, je plonge dans deux fonds communs de placement avec des approches similaires – le ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK) et le Fonds de croissance international Baillie Gifford (NASDAQ:BGEVX) hors d’Écosse.

Nous regardons comment ils résistent, et je décompose les principaux titres et identifie les actions qui achètent des opportunités aujourd’hui.

Certaines des entreprises que je souligne incluent les leaders de la télésanté… un jeu sur les paiements mobiles… un leader des véhicules électriques… une entreprise de semi-conducteurs à l’étranger… et plus encore.

Ensuite, je veux expliquer pourquoi nous sommes des investisseurs – pas des commerçants. J’ai prononcé un discours hier dans ma ville natale et certaines des questions qui m’ont été posées étaient axées sur le court terme. C’est vrai presque partout où je vais, et je voulais leur expliquer ce qu’est réellement l’investissement.

Il ne s’agit pas de mettre de l’argent dans le stock dont vous avez entendu parler sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas sauter sur la dernière mode. Il ne joue même pas une rumeur que vous avez entendue d’un ami ou d’un membre de la famille.

J’explique le vrai secret d’un investissement réussi et à long terme… et je vous donne quelques exemples des meilleures tendances à suivre pour la décennie des années folles.

Cliquez ici pour regarder le nouvel épisode d’aujourd’hui de MoneyLine.

Ensuite, j’espère que vous apprécierez le reste de votre Cinco de Mayo. Vous pouvez être sûr que je dégusterai une grande assiette de nachos pour le dîner. Feliz Cinco de Mayo!

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant entrer dans les tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT quiconque. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.