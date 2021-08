Il y a des avantages à El Salvador acceptant BTC ⋆ Crypto new media

Comme indiqué précédemment, El Salvador est devenu le premier pays de l’histoire à déclarer le cours légal du bitcoin. Plusieurs institutions financières – telles que la Banque mondiale – ne sont pas très satisfaites de la situation, mais alors que d’autres comme Bank of America admettent qu’il y a pas mal de risques à gagner de l’argent légitime en bitcoins, il y a aussi des avantages potentiels qui peuvent être obtenus. ignoré.

Bank of America : El Salvador pourrait être sur la bonne voie

Dans un rapport récent, Bank of America a examiné à la fois les aspects positifs et négatifs de la possibilité de gagner de l’argent légitime en bitcoins dans une région comme le Salvador. Parmi les nombreux avantages, il y a la facilité d’envoyer de l’argent à la maison. Il a été déclaré par Nayib Bukele – le président de la nation – qu’environ un quart des résidents d’El Salvador travaillent à l’étranger dans des régions telles que les États-Unis. Ils sont ainsi obligés d’envoyer de l’argent chez eux à leurs familles.

Lorsque vous l’envoyez chez vous en USD – la monnaie fiduciaire dont le Salvador dépend largement depuis plusieurs années – une grande partie de l’argent est perdue en frais de transaction. Cependant, avec le bitcoin, ces frais peuvent être réduits et les familles peuvent conserver la majeure partie de l’argent que leurs proches gagnent aux États-Unis. Le rapport de la banque affirme :

Le marché s’est montré excessivement pessimiste à ce sujet et néglige tout argument en sa faveur, même si ces bénéfices sont certes plus incertains.

De plus, une grande partie des communautés d’adultes d’El Salvador n’ont toujours pas de banque. On estime qu’environ 70 pour cent des adultes du pays n’ont aucun compte bancaire et ne sont donc pas au courant des services que ces comptes et leurs institutions respectives fournissent pour assurer la survie de la vie quotidienne.

En rendant le bitcoin accessible aux résidents, cependant, ils pourront sans aucun doute utiliser les paiements électroniques via des applications mobiles, un élément essentiel des services bancaires modernes. Le rapport poursuit en disant :

Pour cette raison, la démocratisation de l’accès aux paiements électroniques via le bitcoin a une touche progressive.

Encore des risques encourus

Un autre gros avantage ? Les États-Unis et la majeure partie de l’Amérique servant de plaque tournante majeure de la cryptographie, l’ouverture d’El Salvador au bitcoin et à d’autres crypto-monnaies pourrait finalement voir de nombreuses entreprises américaines s’installer pour établir de nouveaux bureaux et constituer leurs listes de clients. Bank of America a expliqué dans son rapport :

Il pourrait y avoir [foreign direct investment] de Strike (développeur de la plate-forme de paiement), des mineurs de bitcoins et des fabricants de guichets automatiques, entre autres types d’entreprises.

Malgré la positivité globale du rapport, Bank of America a clairement indiqué qu’elle n’était pas folle de la décision d’El Salvador, affirmant qu’autoriser les paiements via BTC était risqué compte tenu de la volatilité de l’actif. La société a également déclaré que l’autorisation de tels paiements pourrait potentiellement entraîner de fortes baisses de revenus pour les entreprises acceptantes.

