in

Hugh Jackman s’est servi de ses histoires Instagram pour mettre en lumière l’œuvre d’art conceptuelle hilarante, qui provient de l’artiste visuel notable BossLogic. La pièce en question place Wolverine et Deadpool dans une version alternative de l’affiche de la comédie romantique de Ryan Reynolds et Sandra Bullock en 2009, La proposition. Oui, vous avez bien lu. Ne me croyez pas, vérifiez par vous-même ci-dessous: