Il y a des gadgets et des wearables fabriqués en Espagne qui sont très intéressants

L’Espagne n’est pas traditionnellement un pays caractérisé par un développement technologique élevé. Cependant, cela a commencé à changer il y a quelques années. À l’heure actuelle, l’Espagne exporte de la technologie et est capable de vendre des gadgets à d’autres pays. Bien que notre niveau ait augmenté, il n’y a pour le moment que deux produits qui se démarquent en dehors de nos frontières. Nous vous montrons ce qu’ils sont et pourquoi ils ont du succès.

Ce sont des gadgets et des wearables fabriqués en Espagne

Bracelet Neki

La solution pour les personnes âgées et les enfants, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas prendre pleinement soin d’eux-mêmes. Neki est une entreprise espagnole qui est à la pointe de ces produits depuis plusieurs années. Merci à eux qui porte le bracelet gagner en autonomie, et les soignants en toute tranquillité. Ils ont une bonne gamme de solutions adaptées à tous les besoins. Neki a réussi à lancer une bonne gamme de gadgets qui répondent aux demandes des utilisateurs plus jeunes et plus âgés. Le responsable peut surveiller en permanence le porteur du bracelet ou du pendentif dans une application.

Nuubo

En Espagne, nous nous distinguons par le secteur de la santé. Une bonne preuve en est Nuubo, qui met à disposition de ceux qui en ont besoin un produit textile capable d’enregistrer un suivi permanent des patients. De cette façon, vous pouvez effectuer un test ECG ou détecter un syndrome cardiogénique. Cet appareil a une autonomie de 30 jours et peut être utilisé parfaitement afin que votre médecin puisse donner plus de précision et analyser toutes les variables qu’il vomit. S’il y a quelque chose qui caractérise le produit qu’il fournit, sans avoir besoin de transporter de l’équipement lourd. Les résultats sont analysés grâce à un logiciel spécifique qui répond au nom de SUITE nECG. Il convient également de souligner qu’il peut être utilisé par ceux qui pratiquent l’exercice et veulent prévenir d’éventuelles anomalies qui les mettent en grave danger, du point de vue de la santé.

Et même si pour le moment c’est tout ce qui peut être proposé, l’Espagne continue de miser sur le rattrapage des autres pays. Fini les initiatives comme celle de BQ, qui est venu obtenir un 10 % de part de marché en 2015. Les beaux jours reviendront, même s’il est très difficile de rivaliser à armes égales avec des pays comme la Chine.