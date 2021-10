« Il y a des joueurs importants dans ce Betis qui doivent donner plus »

13/10/2021 à 17h45 CEST

Manuel Pellegrini, actuel entraîneur du Real Betis Balompié, a passé en revue les nouvelles de son équipe dans une interview pour le média sévillan ‘Diario de Sevilla’, où le Chilien a déclaré que : « il y a des joueurs importants de ce Betis qui doivent donner plus« .

« Le modèle est similaire, ce qui est venu est pourquoi il est parti. Cela dépendra des performances individuelles des joueurs. Nous sommes sur la bonne voie, mais la Copa del Rey n’a pas encore commencé et nous commençons tout juste la Ligue Europa. La réalité indique aussi que l’UEFA porte beaucoup en Ligue, on l’a vu l’an dernier avec le Villarréal« , a ajouté le Chilien.

Être sélectionneur du Chili, une réelle opportunité ?

Concernant le futur entraîneur de son pays, le Chili, Pellegrini a déclaré ce qui suit : « Je l’ai dit plusieurs fois, je ne compare pas mon pays à un club, mais Tant que j’ai la possibilité de diriger des clubs, je dirigerai des clubs et le Betis est une alternative pour l’avenir.. Tant que l’institution grandit comme on croit qu’elle doit grandir… Avec le Chili je proposerais un projet sérieux, mais en ce moment il ne réalise pas les opérations du football comme je le souhaiterais. Le Chili est mon pays, je ne veux pas échouer, si je n’ai pas de directive qui me semble la bonne pour développer le football, je ne vais pas me faire guillotiner« .

Son renouvellement, un sujet dont il diminue l’importance

Concernant votre renouvellement, Manuel Pellegrini Il a affirmé que ce n’est pas un problème qui l’inquiète pour le moment : « J’envisage de gagner le prochain match contre Alavés. Tout ce qui est futur doit être lié à une série de facteurs que le temps nous dira. Je ne suis pas concerné pour le moment par le renouvellement de mon contrat profiter de ce moment important. Heureusement dans cette profession, l’argent n’est pas la chose la plus importante pour moi. Je suis heureux au Betis, mais ma continuité dépend de si l’on est heureux en tant que technicien et de ce que fait l’institution ».

Son bilan du début de championnat

Enfin, concernant le début de championnat de son équipe, Pellegrini Il l’a analysé comme suit : « Je suis heureux, après la première pause de la FIFA, nous avons eu sept matchs, dont nous en avons gagné cinq, nous avons fait un match incroyable contre l’Espanyol et nous avons perdu avec Villarreal au septième, après une charge importante qui on avait et contre une équipe de Champions qui a investi plus de 100 millions d’euros en deux ans. On n’a pas fait un bon match, on l’a perdu », conclut-il.