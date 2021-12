04/12/21 à 18:04 CET

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a assuré ce samedi, après la victoire contre Villarreal (1-0), qu' »il y a des joueurs qui ont été des héros », évoquant l’effort que son équipe a fourni mercredi dernier en Coupe contre Cordoue, un match qui s’est résolu en prolongation, et l’accumulation de blessures dans l’effectif.

L’entraîneur de Gipuzkoan a fait référence à des joueurs tels que l’arrière droit argentin Gustavo Montiel ou le milieu de terrain Joan Jordán, qui ont participé aux deux matchs. « Il était difficile de répéter les efforts », a-t-il déclaré.

« Je suis très fier de mon équipe pour avoir remporté une victoire contre un rival de haut niveau et un grand entraîneur -Unai Emery-. Nous avons été supérieurs en première mi-temps, nous avons marqué un but et nous avons eu plus d’arrivées. Nous venons d’où nous venons et, à l’exception d’un très clair, ils ne nous ont pas créé d’opportunités et nous concourons bien sur une étape difficile », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la blessure de samedi de l’arrière gauche argentin Marcos Acuña, il n’a pas voulu préciser son étendue, mais a commenté qu’il y a « à tirer du fond du placard et l’envie à ce moment de la saison ».

« Acuña semble avoir une blessure, le reste est très proche de la limite, mais c’est ce que nous devons faire maintenant qu’il y a un match très important mercredi », a-t-il déclaré, évoquant la rencontre en Autriche contre Salzbourg dans le Ligue des champions.

« Si nous pensons à long terme, nous nous mettons au lit et nous nous couvrons. Dans le football, tout ce que vous avez à faire est de penser au prochain virage. Vous devez croire aux gars que nous avons. Le mot équipe est ce qui doit nous guider en ce moment. Tout le monde doit prendre le train en marche, car nous avons besoin de tout le monde, et je veux dire de tout le monde. Chacun doit y mettre son grain de sable », a-t-il souligné.