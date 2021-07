“Il y a des moments où on se précipite et ils le punissent”

29/07/2021 à 19:28 CEST

La base argentine Nicolas Laprovittola, le plus remarquable de son équipe avec 27 points lors de la défaite contre l’Espagne (81-71) lors de la deuxième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a admis qu’il y avait des moments du match au cours desquels il Ils se sont précipités dans leur jeu et l’équipe espagnole “le punit”.

“Je pense qu’ils ont beaucoup plus d’expérience que nous, c’est une super équipe, mais il y a des moments où nous jouons très bien et il y a des moments où nous nous précipitons et ils nous punissent avec l’expérience. Je pense que c’est la plus grande différence », a-t-il déclaré à la question de l’. dans la salle de presse du Saitama Super Arena. Laprovittola a estimé que, malgré la défaite, ce match les rapproche beaucoup plus de l’équipe espagnole que la finale de la Coupe du monde en Chine. 2019 , quand ils sont tombés 75-95.

“Ce jeu, comment nous le planifions, comment nous le combattons et comment nous le vivons, nous rapproche un peu plus d’eux, je pense qu’il y a deux ans nous ne sommes pas partis avec de bons sentiments, et aujourd’hui je pense que cette équipe peut battre l’Espagne. Je dirais : ‘faites attention'”il ajouta. Pour la base de Morón (Argentine), l’équipe d’Albiceleste a donné “un pas en avant“par rapport à leur match précédent contre la Slovénie, dans lequel ils ont perdu 100-118.

“Nous avons fait un pas en avant si vous comparez avec le jeu précédent. Notre mentalité a changé. Nous connaissons l’Espagne, comment ils jouent, nous savons que Ricky Rubio est la clé, et je pense que nous pouvons faire mieux et les battre, mais nous devons nous concentrer sur les 40 minutes de jeu, et Je pense qu’en deuxième mi-temps, ils étaient plus intelligents et c’était tout”, a-t-il résumé.